Brian Mansilla es la cuarta cara nueva de Gimnasia de La Plata

El delantero rosarino Brian Mansilla realizó ayer su primer entrenamiento con el plantel que dirige Pedro Troglio y se convirtió oficialmente en la cuarta cara nueva de Gimnasia y Esgrima La Plata para este semestre.

Mansilla se mostró mejor de su lesión y anticipó que si no hay complicaciones podrá estar a disposición para el segundo compromiso del año frente a Tigre en el Bosque.

El futbolista llegó procedente de Racing a préstamo por un año, sin cargo y sin opción, y declaró que “Gonzalo (Piovi) me aconsejó para que viniera, espero lograr la continuidad que vengo buscando, soy un jugador con mucho sacrificio y llego a un equipo que es duro, complicado y que le hace partido a todos”.

“Por lo que hablo con Pedro (Troglio) me piensa utilizar como extremo por izquierda, que es el lugar que más me gusta y favorece a mi juego. Me gusta llegar al gol y también desbordar y poder asistir a mis compañeros. Si tengo que jugar como nueve también lo puedo hacer”, resaltó el delantero que en abril cumplirá 22 años.

El plantel dispuso trabajos tácticos y hoy Troglio terminará de decidir los 11 que enfrentarán el sábado a Atlético Tucumán en el Jardín de la República pero de no haber contratiempos será el mismo equipo que disputó los dos amistosos en Mar del Plata ante Racing e Independiente.

La probable alineación será con Alexis Martín Arias; Víctor Ayala, Manuel Guanini, Germán Guiffrey y Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Franco Mussis y Alexi Gómez; Maximiliano Comba, Santiago Silva y Horacio Tijanovich.

En cuanto al mercado de pases los dirigentes siguen buscando un jugador más en función de ataque y las caras nuevas son Mussis, el peruano Gómez, Gianluca Simeone y ahora Mansilla, mientras que la baja más significativa fue la de Fabián Rinaudo, transferido a Rosario Central.