Gonzalo Jara se transformó en el cuarto refuerzo de Estudiantes

El defensor chileno Gonzalo Jara se transformó ayer en el cuarto refuerzo de Estudiantes de La Plata, firmó contrato hasta junio del 2020, se entrenó con sus nuevos compañeros y afirmó que eligió sumarse al equipo "por la historia de este club, eso influyó mucho, es una liga competitiva, la exigencia va a ser distinta y lo tomo como un gran desafío".

El internacional trasandino, de 33 años, llegó con el pase en su poder tras un pasado reciente en la Universidad de Chile y contó que "es importante tener una conversación con el entrenador antes de venir a un club para sentirse cómodo. Hablé con Leandro Benítez, él conocía mis características y por eso vengo a aportar lo que sé".

"Gastón (Fernández) influyó mucho. Siempre me apuntó para que viniera a Estudiantes, espero responderle a él y a la gente que confió en mí para estar acá", aseguró el bicampeón de América con la Selección de Chile.

Al referirse a sus condiciones manifestó que "siempr he jugado de central por la izquierda, en línea de tres o de cuatro. Mis características son más de buen juego, encontrar un buen pase de salida que es importante en el fútbol de hoy. Espero conseguir lo mejor en Estudiantes y llegar lo más arriba que podamos".

De esta manera, Jara se sumó a la lista de refuerzos del "Pincha" que componen Enzo Kalinski, el uruguayo Manuel Castro y el colombiano Edwar López.

Al mismo tiempo, la secretaría de fútbol continúa la búsqueda de un jugador en la zona de ataque, mientras que también podría producirse la salida de algún jugador más, como los casos de Alvaro Pereira, Jacob Murillo, Mauricio Rosales y Carlo Lattanzio, quienes no están en la primera fila en la consideración del entrenador.

El plantel que el lunes venidero jugará con Vélez Sarsfield en cancha de Quilmes tuvo un recambio, ya que no estarán estos seis meses Francisco Apaolaza cedido a préstamo a Patronato de Paraná, Gastón Campi a préstamo hasta junio en el Desportivo Chaves de Portugal, Fabián Noguera que no pudo solucionar su continuidad en el club, Fernando Zuqui, quien fue a préstamo a Colón de Santa Fe, y Lucas Rodríguez transferido al DC United de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

De estos cinco jugadores, cuatro arrancaron la temporada como titulares, mientras que Noguera se ganó un lugar entre los 11 con el correr de la temporada.