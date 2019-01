Hoy, en Italia, se define el pase de Nahitan Nández al Cagliari

El pase de Nahitan Nández a Cagliari se definirá hoy, algo que anunció el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, el pasado domingo, cuando se lleve a cabo en Italia una última reunión entre los representantes de ambos clubes y del jugador uruguayo.

El club italiano mejoró ayer su oferta por el mediocampista oriental en cuanto al pago de la primera cuota de un total de 20.500.000 dólares por el 70 por ciento del pase (el 30 restante es de Peñarol, de Montevideo), monto final por el que están de acuerdo ambas instituciones.

Pero la entidad argentina pretende recibir de entrada una cantidad importante de dinero para poder solventar el tema de los impuestos, por lo que tampoco le satisfizo el incremento anunciado este martes por el club italiano.

Por eso hoy se llevará a cabo una reunión decisiva, en la que se determinará el cierre de las negociaciones, cuyo resultado puede perrmitirle a Boca liberar un cupo de extranjeros si estas alcanzan un resultado positivo, porque de lo contrario la sobreabundancia de extranjeros persistirá.

Por eso, como plan B, la dirigencia y la Dirección Deportiva que encabeza Nicolás Burdisso ya planean dar a préstamo a Jorman Campuzano, el colombiano que llegó apenas la semana pasado a Boca.

Es que Boca tiene siete extranjeros en el plantel y solamente puede inscribir a seis, mientras que solamente cinco de ellos son pasibles de disponibilidad simultánea.

Sigue la búsqueda

Mientras tanto, Boca sigue buscando un mediocampista por izquierda y ya se hicieron sondeos por Marcos Acuña, el integrante del seleccionado argentino que actúa en el Sporting Lisboa, de Portugal, por quien Zenit, de Rusia, ofreció la semana pasada 20.000.000 de euros para quedarse con sus servicios, pero fueron rechazados.

También ayer hicieron un testeo por el ex Independiente y también mundialista en Rusia 2018, Maximiliano Meza, que recién debutó el fin de semana pasado en Rayados de Monterrey y lo hizo con un golazo que determinó la victoria del equipo mexicano sobre Querétaro (2-1), pero el polifuncional volante fue declarado intransferible.

Y finalmente sobre el marcador central zurdo que también pidió el técnico Gustavo Alfaro, Lisandro López, que se encuentra a préstamo en el Genoa italiano y cuyo pase es propiedad del Benfica portugués, la dirigencia boquense gestionará un préstamo porque no tiene mucha actividad en su nuevo club y el entrenador auriazul ya se contactó con él, puesto que lo conoce por haberlo dirigido en Arsenal de Sarandí.



Se entrenó el plantel

Boca practicó ayer a la tarde nuevamente en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza donde estuvieron presentes el arquero Agustín Rossi y el lateral volante Leonardo Jara, quien pretende quedarse en Boca a pelear un lugar. Si eso no es posible, sería cedido a préstamo a Rosario Central.

Un caso similar es el del arquero, aunque en este caso la intención de la dirigencia es más firme en cuanto a que abandone temporariamente el club para fortalecer su carrera en otro espacio donde vaya a tener más continuidad.

El entrenamiento vespertino se repartió entre los trabajos regenerativos de los que jugaron con Aldosivi el domingo y los de fútbol reducido de los que no lo hicieron.

El plantel volverá a entrenarse hoy desde las 11 siempre en Ezeiza y posteriormente hablarán con la prensa Ramón Ábila y Mauro Zárate, que compartieron el ataque boquense y marcaron los dos tantos de la victoria por 2-1 sobre Aldosivi, en Mar del Plata.

Boca jugará ante Newell's en Rosario el domingo a las 21.30, por la 16ta. fecha de la Superliga, con el arbitraje del cuestionado Andrés Merlos, que fue quien expulsó injustamente a Fabricio Coloccini en el partido que San Lorenzo empató sin goles con Huracán en el clásico pendiente de la 13ra. jornada.