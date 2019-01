La premonición de Emiliano Sala antes de despegar: le mandó un aterrador mensaje a un amigo

El mundo del fútbol está pendiente de Emiliano Sala. La avioneta privada que lo trasladaba a Cardiff desapareció el lunes sobre el Canal de la Mancha. Pese a las intensas búsquedas aún no lograron encontrarla y las autoridades temen lo peor, creen que se precipitó y que no habría sobrevivientes. Son horas de angustia.

Antes de despegar, el delantero argentino, de 28 años, le escribió a un amigo y le expresó su preocupación. Estaba intranquilo con el viaje que tenía por delante, de poco menos de dos horas. Así lo cuenta Diego Rolán, futbolista uruguayo, en una entrevista con el programa radial Las Voces del Fútbol de Uruguay. "Yo recibí un mensaje que Emiliano le había mandado a uno de sus amigos de Argentina y él estaba muy asustado. Predijo todo lo que pasó", reveló Diego Rolán.

"Estoy en shock. Esto fue antes de salir. Emiliano dijo que estaba medio asustado por el avión y que si no lo encontraban ya sabían por qué", agregó el jugador del Leganés de España, que compartió equipo con Sala en el Girondins de Bordeaux.

En el comienzo del audio, Sala saluda a sus compañeros y les cuenta la gran cantidad de cosas que tuvo que hacer en su despedida en Nantes. "Cosas y cosas y cosas... No termina más", protesta el delantero, quien se muestra cansado y hasta bosteza en el comienzo del audio.

Sala también se muestra ilusionado con el comienzo de los entrenamientos en su nuevo equipo, el Cardiff City, y les pregunta a sus amigos cómo están. Pero sobre el final, deja traslucir su miedo: "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...".

La Policía de Guernsey comunicó que "durante el transcurso de la búsqueda de 15 horas, que utilizó múltiples activos aéreos y marítimos de las islas del canal, Reino Unido y Francia, se han visto varios objetos flotantes en el agua", aunque no pudo especificar ni confirmar "si alguno de estos es de la aeronave desaparecida" en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala.

Por otro lado, anunció que el operativo de rescate fue suspendido por hoy a raíz de la falta de luz y se reanudará mañana.La aeronave desapareció el lunes por la noche cuando realizaba un viaje de Nantes hacia Gales por lo que helicópteros, botes y buzos tácticos estuvieron rastrillando la zona.

El delantero, autor de doce goles con el club francés en la primera mitad de la temporada, había sido transferido por una suma récord para el Cardiff de 17 millones de euros. Su fichaje tiene como objetivo salvar a su nuevo equipo, ubicado 18º, del descenso en la Premier League.