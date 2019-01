Alexis Mac Allister confirmó su transferencia a Brighton And Hove

El mediocampista de Argentinos Juniors Alexis Mac Allister confirmó ayer su transferencia a Brighton And Hove de Inglaterra y que se sumará a partir de julio de este año.

"Hace un rato me dijo mi papá que se hizo la transferencia al Brighton. Tengo que viajar para hacer los exámenes y poder estar de vuelta el lunes", señaló Alexis, el hijo del ex defensor Carlos Mac Allister.

Mac Allister, de 20 años, expresó su satisfacción no solo por continuar su carrera en el fútbol inglés, sino también por permanecer un semestre más en la Argentina.

"Quería quedarme seis meses más acá, por suerte se me va a dar y en junio viajo a Inglaterra. Estoy muy ilusionado de adaptarme a la ciudad y muy contento de jugar en la Premier League", indicó el volante pampeano.

"Estamos bien para arrancar el lunes la Superliga con Argentinos. Lo importante es que estemos bien de la cabeza", concluyó Mac Allister.