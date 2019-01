Boca hará un último intento por Palomino

Boca buscará cerrar hoy las negociaciones por el zaguero del Atalanta, de Italia, José Palomino, y si no prosperan irá por Lisandro López, actualmente en otro equipo de la península como Genoa.

Según fuentes "xeneizes" el ex defensor de Arsenal, de Sarandí, ya se contactó con el propio Gustavo Alfaro, que justamente lo tuvo bajo sus órdenes en el equipo del Viaducto.

De hecho, Alfaro anticipó el domingo a la noche, en Mar del Plata, luego de la victoria por 2 a 1 sobre Aldosivi, que necesitaba "un marcador central zurdo, un volante por izquierda y otro que rompa líneas".

"Buscamos un zaguero central más y si bien Palomino es uno de los apuntados, no es el único. Además queremos un volante de las características de Emanuel Reinoso y un mediocampista por izquierda para que me dé verticalidad y recambio", describió Alfaro.

Si se le ponen nombres propios a esos candidatos, además de Lisandro López, el "mediocampista por izquierda" es Ángel González, de Godoy Cruz, pero el "volante de las características de 'Bebelo' Reinoso" está más complicado, porque inicialmente el apuntado era un viejo conocido del club, el uruguayo Nicolás Lodeiro, actualmente en el Seattle Sounders de la MLS, pero su condición de extranjero traba la incorporación a un equipo que ya cuenta con siete foráneos (el cupo es 6).

Los futbolistas boquenses, que ayer tuvieron el día libre, volverán a las prácticas hoy a las 17 en el Centro de Entrenamiento que el club posee en Ezeiza.

En cuanto al lateral-volante Leonardo Jara, que tiene intenciones de quedarse a pelearla en el club, está con "un pie y medio" en la Major League Soccer (MLS) estadounidense, donde actuaría por el DC United hasta junio de 2020, a préstamo sin cargo. La opción por su pase es de 2.000.000 de dólares.

Un tema que preocupa en la Ribera es la liberación de un cupo de extranjeros, algo que anticipó el presidente, Daniel Angelici, "se resolverá a más tardar el próximo miércoles".

Por esa razón esta misma tarde viajaron hacia Italia los representantes del uruguayo Nahitan Nández, con la intención de solucionar su incorporación al Cagliari italiano.

Es que la necesidad de utilizar al colombiano Jorman Campuzano, un jugador que según Angelici, si lo trajo "es para que juegue", hace que la dirigencia "xeneize" deba apurar el paso ante el inminente comienzo de la Superliga.

Finalmente, y en cuanto al arquero Agustín Rossi, cuya incorporación al Minessota, de la MLS, se frustró por el reclamo público de sus parciales, que rechazaron su contratación porque constataron que tenía en Argentina denuncias por violencia de género antes de sumarse a Boca, podría recalar en el fútbol mexicano.