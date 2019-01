Jorge Newbery le ganó a Defensa Argentina y Sarmiento empató ante Origone Fútbol Club

Con dos interesantes partidos comenzó ayer la quinta fecha del Torneo Nocturno de Fútbol 2018/2019 Copa "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En su estadio, Jorge Newbery jugó ante Defensa Argentina un partido con muchísimos condimentos, que terminó con goleada para el "Aviador" por 4 a 2. Al mismo tiempo, en el estadio de Mariano Moreno, Sarmiento y Origone Fútbol Club terminaron los noventa minutos sin goles.



Arrancando por lo más "picante", Newbery y Defensa jugaron un entreteniendo encuentro. El equipo de Fabio Nigro tuvo un rendimiento más que parejo y supo aprovechar con muchísima eficacia los errores de su rival.

Por su parte, el entrenador de "Defe", Oreste López, aún no ha podido solucionar algunos problemas de conducta en sus dirigidos y eso le volvió a costar caro. Pablo Lezcano y Enzo Coria vieron la roja, dejaron a su equipo con dos hombres menos y el resultado fue una derrota por 4 a 2.

En cancha de Moreno, Sarmiento y Origone FC regalaron un lindo partido al que solo le faltó el gol. Fue cero a cero para que ambos conjuntos permanezcan en lo más altos de las posiciones de la Zona B.



Para completar la quinta fecha, hoy martes, desde las 21.45, Ambos Mundos recibirá en su cancha a Mariano Moreno; y mañana miércoles habrá tres partidos: Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente (J) y River Plate (J) vs. Deportivo Baigorrita.

Cabe recordar que lograrán la clasificación a la siguiente ronda los primeros cuatros equipos de cada zona.