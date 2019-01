San Lorenzo y Huracán no pudieron quebrar el marcador y el clásico terminó empatado

San Lorenzo y Huracán protagonizaron un intenso partido con situaciones de gol, pero carecieron de puntería y se toparon con buenas actuaciones de los arqueros, por lo que terminaron empatando esta tarde 0 a 0, en el Nuevo Gasómetro, en un postergado de la fecha 13 de la Superliga.

El elenco local sufrió la expulsión de Fabricio Coloccini, a los 33 minutos del primer tiempo, en una jugada en la que el árbitro Andrés Merlos interpretó que pisó con intención a Israel Damonte, aunque pareció ser una acción natural del juego.

En el conjunto de Parque Patricios hizo su presentación como director técnico Antonio Mohamed, quien volvió al club que lo vio nacer para reemplazar a Gustavo Alfaro tras su partida a Boca.

Con este resultado, el "Ciclón" suma 14 puntos y sigue muy lejos de la cima que ocupa Racing (36), mientras que el "Globo" se mantiene expectante, con 27.

En la acción

En cuanto al partido, los primeros minutos fueron favorables al local, que contó con dos ocasiones claras, a los 15 y 16, ambas con cabezazos de Nicolás Blandi, los dos evitados por sendas atajadas del debutante arquero paraguayo Antony Silva.

Pasados los 20 minutos, Huracán emparejó las acciones y a los 24 Fernando Monetti, también en su primer partido en San Lorenzo, tuvo una atajada providencial para evitar el grito de gol del experimentado Lucas Barrios.

Cuando el reloj marcaba 33 minutos, Coloccini se quiso sacar de encima a Damonte con una "calesita", en el camino pisó al volante rival, aparentemente sin intención, pero el árbitro Merlos interpretó lo contrario y lo expulsó.

Pese al hombre de menos, el "Ciclón" se mostró mejor en los últimos minutos de la primera parte y a los 40 tuvo el gol en los pies de Rubén Botta, pero el ex Tigre remató mal, mordido, de derecha, tras ser habilitado por Fernando Belluschi.

Ya en el complemento, Monetti volvió a mostrar sus condiciones, volando sobre su palo izquierdo, a los 4 minutos, para desviar un cabezazo de Barrios que tenía destino de gol.

Más allá de esta acción, el local redobló esfuerzos para suplir la diferencia numérica y con buenas actuaciones de Belluschi y Héctor Fértoli hizo que la misma no se notara.

Jugados 19 minutos, Belluschi juntó rivales y dejó solo a Blandi, pero el goleador mostró que no estaba en su día, ya que pese a estar en buena posición y de frente al arco, remató mal y desviado.

Con el correr de los minutos, el trámite siguió siendo intenso, pero de a poco ambos se empezaron a quedar sin fuerzas para progresar en los últimos metros del ataque.

Cuando el partido se moría y el empate ya era inamovible, los corazones "azulgranas" se paralizaron en una acción en la que Andrés Chávez convirtió un gol, pero este fue bien anulado por posición adelantada, pese a las airadas protestas del elenco visitante.