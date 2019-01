Pocas emociones entre River y Rivadavia

Se esperaba mucho más. Es que se enfrentaban dos de los mejores equipos que tiene el Torneo Nocturno de Fútbol 2018/2019 Copa "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Lo cierto es que River Plate de Junín y Rivadavia (J) terminaron defraudando a todos. Hubo pocas emociones en el encuentro que cerró la cuarta fecha con un cero a cero.

En la acción las ganas pudieron más que las ideas. Ambos equipos salieron a la cancha con la clara misión de no regalar nada. Y en esa fricción, los menos favorecidos fueron los espectadores.

Si bien en los papeles había motivos de sobra para ilusionarse con un gran partido, en la práctica la historia fue distinta. Las reiteradas faltas, las protestas, el mal estado del campo y las pocas convicciones para generar juego hicieron que el partido se caiga en un pozo y por eso el cero a cero final terminó siendo el resultado más justo.

No obstante, con el empate, Rivadavia (J) ya tiene un pie en la próxima ronda y de recuperar el buen rendimiento que lo trajo hasta acá podría transformarse en uno de los serios candidatos.

Por supuesto que en el equipo de Mario Finarolli nada está perdido ya que el DT cuenta con jugadores de jerarquía para revertir la imagen que el equipo dejó anoche.

Quinta a fondo

Hoy arrancará la quinta la quinta fecha del Nocturno con dos partidos: siempre desde las 21.45, Jorge Newbery recibe en su estadio a Defensa Argentina y en la cancha de Mariano Moreno juegan Sarmiento ante Origone Fútbol Club.

Mañana martes, Ambos Mundos recibirá a Moreno; y el miércoles habrá tres partidos: Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente (J) y River Plate (J) vs. Deportivo Baigorrita.