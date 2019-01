River de Junín recibe a Rivadavia (J) para cerrar la cuarta fecha del Nocturno

River Plate de Junín y Rivadavia (J) se enfrentan hoy, desde las 21, para disputar el encuentro correspondiente a la Zona A que terminará de cerrar la cuarta fecha del Torneo Nocturno de Fútbol 2018/2019 Copa "Oscar Sardi" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

En el encuentro, que será arbitrado por Pablo Fernández, se chocarán dos de los mejores entrenadores que tiene el certamen liguista, como lo son el experimentado Mario Finarolli, en La Loba; y Gustavo Merlo en el Albiceleste.

Ambos conjuntos vienen siendo animadores del certamen y tendrán esta noche un partido que podría definir gran parte de la clasificación a la siguiente ronda, donde estarán los primeros cuatro equipos de cada zona.

La quinta fecha

Luego de finalizada la jornada de hoy, la quinta fecha comenzará a jugarse mañana lunes con dos partidos: siempre desde las 21.45, Jorge Newbery recibirá en su estadio a Defensa Argentina y en la cancha de Mariano Moreno jugarán Sarmiento ante Origone Fútbol Club.

El martes, Ambos Mundos recibirá a Moreno; y el miércoles habrá tres partidos: Rivadavia (L) vs. Rivadavia (J), Villa Belgrano vs. Independiente (J) y River Plate (J) vs. Deportivo Baigorrita.