Marcos Díaz, Iván Marcone y Campuzano serían titulares en el partido de mañana

Tres de los refuerzos que incorporó Boca Juniors para esta temporada, el arquero Marcos Díaz, y los mediocampistas Iván Marcone y Jorman Campuzano, se perfilan como titulares para el amistoso del domingo en Mar del Plata ante Aldosivi, por los torneos de verano.

La otra incorporación del "Xeneize", último bicampeón del fútbol argentino, ya debutó en el miércoles pasado en el primer amistoso de verano: el defensor paraguayo Junior Alonso jugó ante Unión en la derrota por 2 a 0.

El once que pondría Gustavo Alfaro ante el "Tiburón" formaría con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Alonso; Campuzano y Marcone; Nahuel Molina, Mauro Zarate y Emanuel Reynoso, Cristian Pavón o Emanuel Villa; Ramón Abila.

La duda de Alfaro pasa por la sobrecarga sufrida por Reynoso ayer a la mañana en la práctica a puertas cerradas realizada en el Centro de Entrenamientos en Ezeiza y porque Pavón también tiene una molestia muscular.

El plantel practicará hoy en horario matutino, otra vez en Ezeiza, y mañana domingo a la mañana viajará a Mar del Plata en vuelo chárter.

A pesar de no tener cupo, contra Aldosivi jugará Campuzano: en este momento el volante colombiano es el séptimo extranjero del plantel (solamente se permiten 6 en el plantel y 5 en cancha), pero podrá estar en Mar del Plata ya que no es un encuentro oficial.

El otro apellido nuevo es el de Molina, juvenil de 21 años, quien estaba a préstamo en Defensa y Justicia. Habitualmente juega de marcador lateral derecho, más allá de que las inferiores las hizo como volante por ese sector.

Arman valijas

En cuanto a las transferencias, según allegados a Nahitan Nández, el Cagliari de Italia habría cambiado la forma de pago, pondría más plata en la primera cuota y eso podría destrabar la operación. En lo económico está todo acordado por una suma de 20.500.000 dólares.

Las próximas horas serán claves para el futuro del volante uruguayo, quien en caso de irse dejaría libre uno de los cupos de extranjeros.

Pablo Pérez, otro de los referentes del equipo que conducía Guillermo Barros Schelotto, se sumará a Independiente, club en el que se hará la revisión médica en las próximas horas. En caso de estar todo bien, firmará un préstamo de un año por 350.000 dólares, con el pago de 650.000 dólares más el año próximo para una compra definitiva.

Con respecto a Leonardo Jara y Emmanuel Mas, no son tenidos en cuenta por Alfaro ya que podrían ser transferidos: Jara seguiría su carrera en un club de la MLS de Estados Unidos, mientras que Mas es pretendido por Gremio de Porto Alegre.

Los que llegan

Con respecto a las incorporaciones, Boca volverá a la carga por Ángel González, volante de Godoy Cruz. El "Xeneize" había ofrecido 3.500.000 dólares, pero la cláusula de salida del jugador de 24 años es de 5.000.000. Después de un parate en la negociación, Boca haría una nueva oferta que se aproxime a lo que quiere el club mendocino.

En cuanto al defensor José Luis Palomino, más allá de que los medios Italianos reiteraron ayer que para el Atalanta es intransferible, Boca insistirá por el ex San Lorenzo.

El club de la Ribera ya arregló todo con el jugador, quien quiere regresar al fútbol argentino. No obstante lo complicada que se muestra, la dirigencia de Boca es optimista con esta operación.

Cambio en las inferiores

Por último, Claudio Vivas dejo de ser el coordinador de inferiores: tenía un año más de contrato pero el director deportivo Nicolás Burdisso prefirió dar un golpe de timón y llamar a Oscar Regenhardt. El ex jugador de Unión, quien estuvo 17 años al frente de distintas categorías en Boca, se desvinculó hace pocos días de Patronato de Paraná.

Boca jugará su último amistoso de verano ante Aldosivi mañana domingo desde las 22.10 en el estadio José Minella de Mar del Plata, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Y el domingo 27 visitará a Newell's en Rosario, por la 16ta. fecha de la Superliga.

Marcone consideró que su llegada a Boca "es el máximo logro"

El mediocampista central Iván Marcone, flamante incorporación de Boca Juniors, aseguró que su llegada al equipo que ahora dirige Gustavo Alfaro “es un gran desafío” y sostuvo que esta transferencia “es el máximo logro” como futbolista “porque este es un lugar de privilegio”.

“Ni bien surgió oferta de Boca fui consciente del desafío que era, muy importante en lo personal”, dijo Marcone tras ser presentado en conferencia de prensa en la cancha de Boca y aclaró que fue apoyado por el entrenador de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, para su salida del club mexicano.

El ex volante de Arsenal y Lanús contó que “no fue una negociación fácil, pero Boca hizo un esfuerzo importante” al comprar el cien por ciento del pase a Cruz Azul por 8,5 millones de dólares.

Marcone señaló que Alfaro “decidió armar este plantel, donde en la mitad de cancha hay jugadores de jerarquía y en varios puestos hay mucha competencia sana” por un lugar en el equipo, y consideró que “jugará el que esté mejor para su funcionamiento”.

En ese sentido expresó que en su posición “(Nahitan) Nández y (Wilmar) Barrios tienen su lugar, pero acá todo los días se peleará por una puesto” y refirió que el entrenador le pidió “hacer la cobertura y participar de la creación, aunque dependerá del rival y el esquema que utilice”.

Precisamente sobre Alfaro, a quien lo tuvo en Arsenal, Marcone manifestó que “aportará su experiencia, orden y jerarquía para armar un nuevo Boca, con una nueva idea efectiva y que recupere esa identidad” y destacó que “es un nuevo equipo para la Copa Libertadores y para poco menos de la mitad del campeonato, y lo que pasó ya está”.

La selección

En cuanto a su objetivo de volver a la selección argentina tras su paso fugaz en una convocatoria del por entonces entrenador de ese combinado Edgardo Bauza, el volante subrayó que “jugar en Argentina da más posibilidad que hacerlo en México” y añadió que “es el objetivo de todo jugador”.

En ese marco descartó hacerlo para la selección “azteca” luego de la llegada de Gerardo Martino como entrenador: El 'Tata' me consultó el interés que tenía por jugar en la Selección mexicana, pero mi respuesta hubiera sido que no”, reconoció Marcone.

La palabra de Campuzano

El colombiano Jorman Campuzano, el otro jugador presentado ayer, dijo “no haber pensado dos veces” su llegada a Boca una vez conocido el ofrecimiento a Nacional de Medellín también por la totalidad de la ficha por cuatro millones de dólares y recordó “el significado que tiene para los colombianos jugar en Boca, por los que pasaron y por los que están”.

Tras mostrar sus condolencias por el atentado perpetrado en las últimas horas en Bogotá, Campuzano se definió como “un jugador rápido con buen anticipo y muy buena técnica”.

“Me siento más cómodo como volante central pero también lo puedo hacer por la derecha”, describió el colombiano, quien piensa “en una competencia muy sana, en la conformación de una linda familia”.

Campuzano, recomendado por Mauricio Serna, tendrá “paciencia” para jugar debido al cupo de extranjeros completo, pero en ese marco el presidente Daniel Angelici, que también se solidarizó con las víctimas del atentado en Colombia, informó que “entre el lunes y miércoles estará definido eso” por la factible venta de Nández a Cagliari de Italia por 20,5 millones de euros, una vez que se solucione la forma de pago.