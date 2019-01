Maidana no se entrenó y ya se prepara para la despedida de River

El defensor y símbolo de River Plate, Jonathan Maidana, no se entrenó ayer con el plantel de Marcelo Gallardo ya que es inminente su salida del club luego de ocho años.

El zaguero, de 33 años, uno de los máximos referentes del ciclo de Gallardo, no estuvo en el entrenamiento matutino en el predio River Camp de Ezeiza ya que está ultimando los detalles para seguir su carrera en Toluca, de México.

Maidana se ausentó por "asuntos personales", según indicó el parte que difundió el club, y en las próximas horas se oficializará su despedida del "millonario" luego de ocho años.

El defensor llegó en junio de 2010 desde Banfield y durante su paso logró el ascenso en 2011, conquistó el torneo Final 2014 (con Ramón Díaz) y ya con Gallardo ganó dos Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, dos Recopa Sudamericana y una Suruga Bank.

El jugador, surgido de Los Antes y con pasado en Boca Juniors, tenía contrato hasta diciembre de este año con River por lo que Toluca deberá pagar cerca de dos millones de dólares por la rescisión.

No es la primera vez que Toluca se interesa en Maidana, quien luego de ganar la histórica edición de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors sintió que era el momento de cerrar un ciclo exitoso en el conjunto de Núñez.

La dirigencia y el cuerpo técnico entendieron la situación y no le cerraron las puertas al experimentado defensor que, junto al capitán Leonardo Ponzio, fue uno de los símbolos de este River ganador.

Para reemplazar la inminente salida de Maidana, el club contrató al paraguayo Robert Rojas, un prometedor zaguero, de 22 años, que llega de Guaraní.

Rojas se entrenó ayer a la mañana por primera vez con sus nuevos compañeros tras haber firmado el miércoles por la noche el contrato hasta junio de 2023 con la institución.

La actualidad del plantel "millonario"

En el primer entrenamiento luego de la victoria en el amistoso del martes ante Nacional (1-0) en Maldonado, Gallardo dispuso ejercicios regenerativos para los que fueron titulares y tareas tácticas para el resto.

El delantero Ignacio Scocco se entrenó diferenciado por la lesión en el gemelo derecho que lo marginará un tiempo más de la actividad, mientras que el colombiano Rafael Santos Borré arrastra una molestia en el tobillo derecho que no le permitió completar toda la práctica.

Gallardo exigirá hoy al compañero de ataque de Lucas Pratto y en caso de responder bien repetirá el equipo que puso el martes en el Campus de Maldonado.

La formación, entonces, para recibir el sábado a Defensa y Justicia en el estadio Monumental por el partido pendiente de la fecha 8 de la Superliga será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez e Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

El capitán Leonardo Ponzio todavía no hizo fútbol con los titulares y se estima que seguirá afuera.

El partido que se postergó por los Juegos Olímpicos de la Juventud llevados a cabo en Buenos Aires en octubre último, se jugará el sábado, a las 20, en el estadio Monumental con arbitraje de Diego Abal.

En cuanto a la posibilidad de salida de "Nacho" Fernández no hubo comunicación formal por parte de Los Ángeles Galaxy, de los Estados Unidos, ni para el jugador ni para el club, aunque se especula que será una larga negociación dado que el mercado de pases de la MLS recién tiene fecha de cierre a fines de marzo.