Homenajearon al gran Osvaldo Zubeldía

Una jornada de profunda emoción se vivió ayer en nuestra ciudad al cumplirse el 37° aniversario de la muerte del gran Osvaldo Juan Zubeldía. El futbolista juninense que supo defender los colores de Boca, Vélez y Banfield y que como entrenador fue campeón del mundo con Estudiantes de La Plata tuvo una vez más su merecido reconocimiento.

El acto central se desarrolló en el Cementerio Central de Junín y entre las presencias más destacadas estuvieron los ídolos del "Pincha", Carlos Pachamé y la "Bruja" Juan Ramón Verón, quienes formaron parte del aquel equipo campeón de las décadas del 60 y 70 que dirigió Zubeldía. También asistieron los ex futbolistas Alberto Poletti, Marcos Conigliaro y Camilo Aguilar; el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba), Guillermo Tamarit; el presidente de la filial local de Estudiantes, Juan Rossi; y los dirigentes locales Claudio Yópolo y David Forconi, presidente y coordinador de la Liga Deportiva del Oeste.

Entre los detalles del homenaje, los momentos de suma emoción se registraron en el cementerio donde los amigos de Zubeldía depositaron una entrega floral y realizaron un minuto de silencio que invadió a todos hasta las lágrimas. Y no es para menos si se tiene en cuenta que el ex futbolista y entrenador juninense fue uno de los hombres más queridos y respetados en el ambiente del fútbol.

Estudiando y esforzándose en forma continua podemos progresar. Guillermo Tamarit

Que Estudiantes tenga un prestigio internacional tuvo mucho que ver Osvaldo. Carlos Pachamé

También en la Unnoba el gran Osvaldo Zubeldía tuvo su reconocimiento. Allí, en el gimnasio que lleva su nombre, se lo recordó con muchísima admiración y respeto para luego finalizar la jornada con un almuerzo de camaradería.

Entre quienes expresaron sus sensaciones, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, señaló: “Todo lo que ha hecho Osvaldo se lo hemos agradecido infinitas veces todos los hinchas de Estudiantes. A mí me toca estar hoy a cargo de una institución universitaria y siempre me gusta relacionar de todas las maneras que se pudiera a Osvaldo con el deporte".

Agregó: "Efectivamente él eligió un camino más difícil pero más consistente y, cada vez que uno escucha opiniones de gente de los más distintos ámbitos, lo asocia finalmente con la tarea de Zubeldia".

"Hace pocos días un músico uruguayo, el Negro Rada, destacaba la figura de Zubeldía cuando decía que en el ´66 Argentina llevó al Mundial un equipo excepcional respecto a sus figuras y no pudo avanzar. Un año después Zubeldía nos explicó a todos que teníamos que jugar en equipo, que de esa manera se podían resolver los problemas y avanzar y progresar en cualquier actividad. Y que este testimonio lo podamos dar 50 años después es maravilloso", indicó Tamarit, quien por último dijo: "Hay un eje del esfuerzo asociado al estudio que es la clave que desde la educación la imitamos tanto y que tanto nos hace falta como sociedad. Volver a creer que estudiando y esforzándose en forma continua podemos progresar”.

Pachamé: "Nos inculcó la disciplina y el orden"

Por su parte, Carlos Pachamé recordó a Zubeldía de la siguiente manera: "Es un día y un momento muy emotivo para todos. Con Osvaldo conviví los últimos años en Medellín y terminé de conocer a un tipo íntegro capaz, que había dado todo por una institución que él no conocía, pero a la que le supo trasladar todos sus conocimientos, inculcando el sacrificio, el valor, la seriedad y el progreso que teníamos que tener como jugadores. Que no había que pensar en el progreso material, en un auto, sino en la familia, en el futuro y nos enseñó la disciplina y el orden. Él tenía la frase: a la gloria no se llega por un camino de rosas’".

El ex dirigido por el DT juninense agregó: "Creo que todo el grupo de gente, los que están hoy acá y los que no, supimos capitalizar eso y ponerlo en práctica en el club. Eso ha sido como un efecto multiplicador porque el club en la época que estamos pasando es un ejemplo de educación y de formación del individuo".

"Es una satisfacción decir que Osvaldo ha sido un fiel reflejo de lo que es Estudiantes de La Plata, que hizo que con el tiempo nosotros hayamos podido transferir eso a nuestros hijos, a los compañeros y a los jugadores. Que hoy el club tenga un prestigio internacional tuvo mucho que ver Osvaldo, como otros grandes jugadores y personas, directivos y simpatizantes. Estudiantes es un ejemplo de los equipos denominados chicos que es reconocido a nivel internacional”.

Nos enseñó con su trabajo a ser grandes persona. Camilo Aguilar

"Nos enseñó a luchar contra la adversidad"

Camilo Aguilar fue otro de los presentes en la jornada que habló del gran homenajeado. Al respecto, recordó: “tuve el honor y la suerte de tenerlo al maestro Osvaldo Juan Zubeldía. Nos enseñó a luchar contra la adversidad que la tenemos al lado constantemente".

Aguilar también puntualizó que “él nos enseñó con su trabajo a ser grandes personas. Trabajaba mucho, era muy recto, pero sabía cuál era el camino que había que elegir para poder llegar a la meta".

"Estudiantes luchó en su momento contra todos, hasta los que lo tildaron de antifútbol. Pero esta gente que hoy está acá, bajo la tutela de Osvaldo Zubeldía, les enseñó a todos que jugando al futbol en serio, haciendo las cosas como corresponde, se puede llegar muy lejos tanto en la vida como en el deporte”, completó.