Menotti: "Yo no vengo a decirle a nadie cómo debe jugar su equipo"

César Luis Menotti, flamante Director de Selecciones Argentinas, aseguró que no le dirá "a nadie cómo debe jugar su equipo" porque su tarea principal será darle "un marco de trabajo a los entrenadores" y que se reunirá con ellos el próximo sábado 26 del corriente mes.

"Yo no vengo a decirle a nadie cómo debe jugar su equipo.

Mi tarea principal será darle un marco de trabajo a los entrenadores, defender su tarea, escucharlos, acompañarlos. Mi compromiso parte de la lealtad a una conducción y a un objetivo: recuperar la esencia y la genética del fútbol argentino", escribió Menotti en su habitual columna de opinión del diario español Sport.

Menotti, de 80 años, se manifestó "ilusionado" con este proyecto que concretó con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

"No podemos seguir poniendo el éxito deportivo por delante del trabajo y los tiempos necesarios para lograrlo.

Me sumo a las selecciones para defender a los entrenadores", insistió el "Flaco" quien felicitó el arribo de nuevos nombres como Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente.



Recomponer la relación con el fútbol argentino

El ex DT campeón del mundo con la Argentina en 1978 buscará "recomponer la relación con el fútbol argentino" basado una organización que incluya tiempos de trabajo, contratos, calendarios, entrenamientos y partidos.

"El Mundial de Rusia fue una ruptura. Estuvimos a punto de no clasificar por quebrar un proceso con la llegada de tres entrenadores cambiando constantemente de idea, improvisando.

No puede volver a producirse", enfatizó el ex DT de Barcelona, Huracán, Boca, River, Independiente y Rosario Central, entre otros clubes.

Por último, Menotti restó importancia a su edad: "Algunos dirán que represento el fútbol antiguo, pero el fútbol moderno es la síntesis del fútbol antiguo. Disfruto de los entrenadores que mejoran el fútbol, mejoran a los jugadores y trabajan para revalorizar la relación de fútbol con la gente. No hay nada más antiguo que esa relación".