"El objetivo nuestro es obtener un título", dijo Augusto Solari

Augusto Solari, mediocampista de Racing Club, aseguró ayer que el objetivo de la "Academia" es "obtener un título" en referencia a la actual Superliga, torneo que el conjunto de Avellaneda lidera en soledad, aunque aclaró que "es un camino largo", cuando restan diez jornadas para su finalización.

"El objetivo nuestro es obtener un título, pero es un camino largo y hay que trabajarlo", declaró Solari. "Quedan diez fechas, es un torneo ajustado en el que estamos todos muy cerca y no nos podemos relajar, por eso hay que seguir trabajando de la misma manera y hacer un papel mejor que el del semestre pasado", continuó el volante en rueda de prensa, desarrollada en Mar del Plata.

Además, el ex futbolista de River Plate y Estudiantes de La Plata habló sobre su recuperación de la dolencia física (lesión muscular grado dos en el recto anterior del miembro derecho) que lo marginó del equipo titular en el tramo final de la temporada pasada.

"Arrancamos un nuevo semestre y después de la lesión lo importante es volver a jugar. Estoy haciendo una buena pretemporada y ahora intentaré conseguir ritmo futbolístico", expresó.

Por último, hizo mención a la salida del atacante Gustavo "Pantera" Bou al Club León, del fútbol mexicano, y a la llegada del ex delantero de Banfield Darío Cvitanich.

"Lo de Bou es una baja importante, pero fue una decisión personal y la respetamos y sabemos que Cvitanich aportará mucho con su experiencia porque tiene un potencia impresionante y ojalá se pueda acoplar rápido al grupo", concluyó Augusto Solari.

Racing Club, que lidera en soledad la Superliga Argentina de Fútbol con 36 unidades, visitará el sábado 26 de enero a Aldosivi de Mar del Plata por la fecha 16 del torneo local.