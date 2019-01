César Menotti a la selección, un golpe de timón desde AFA que termina con la Generación del 86

César Luis Menotti fue elegido por la conducción de AFA para hacerse cargo de la Dirección de Selecciones Nacionales a partir del 1 de febrero, un cargo ocupado en el presente por Jorge Burruchaga, emblemático representante de la llamada "Generación del 86" que tiene como referente ideológico a Carlos Bilardo, lo que propone "per se" un fuerte golpe de timón que conduzca al barco del equipo nacional por nuevos rumbos.

La AFA entró en una crisis exponencial que se fue agudizando desde el fallecimiento de Julio Humberto Grondona, ocurrido el 30 de julio de 2014, año en el que justamente Bilardo finalizó el ejercicio del mismo cargo que ahora ocupará Menotti y que había desempeñado desde 2008.

El técnico del seleccionado en el Mundial de ese año en Brasil era Alejandro Sabella, hombre surgido en River Plate pero identificado con Estudiantes de La Plata, con el que fue campeón como futbolista bajo la tutela del "Narigón", que contaba con otros dos ex jugadores "pinchas" como Julián Camino y Claudio Gugnali.

Después llegarían para ocupar su lugar Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, mientras que por detrás del nuevo presidente de AFA, Claudio Tapia, seguían haciendo fuerza para ocupar espacios en las distintas selecciones los campeones mundiales de México 1986.

Esto provocó que Tapia les abriera una oficina en el predio de AFA, en Ezeiza, a los campeones del mundo de 1986 y 1978, pero los cargos en las distintas selecciones se los repartían referentes "bilardistas" ex Estudiantes de La Plata como Miguel Ángel Lemme en el sub 17, Julio Olarticoechea en el sub 20, o el propio Burruchaga.

La presión estuvo mediatizada a través de algunos campeones de 1986 que tienen participación en programas deportivos hasta hoy, cuando Tapia respondió tajantemente con una decisión fuerte, que aspira a retomar impulso en un lugar señalado como "prioridad" cuando Menotti se hizo cargo de la selección como entrenador en 1974.

Es que en su cargo de Director de Selecciones Nacionales el "Flaco" será la máxima autoridad de la AFA después de Tapia en lo que a representativos argentinos se refiere.

Menotti tendrá entonces, a los 80 años, la fundamental misión de llevar adelante el proyecto "a 10 años" de selecciones nacionales presentado en la Asamblea Extraordinaria de fines del año pasado, estando a cargo de los aspectos organizativos de los seleccionados y coordinando las actividades con los diversos cuerpos técnicos de cada categoría.

Menotti también será el encargado de realizar las evaluaciones de esos técnicos ante la finalización de sus respectivos contratos, y una de sus primeras decisiones será resolver qué ocurrirá con el de la mayor, Lionel Scaloni, ratificado en su cargo hasta la Copa América de Brasil que se jugará desde junio de este año.

En principio Scaloni no seguirá al frente del equipo nacional después de ese certamen que finalizará en julio, tres meses antes de que la selección arranque su largo derrotero rumbo a Qatar 2022, que contendrá en apenas un mes, entre octubre y noviembre, los cuatro primeros partidos de eliminatorias mundialistas.

Los dos candidatos que hoy se barajan para terminar de resolver la sucesión de Jorge Sampaoli y este "interinato prolongado" de Scaloni son José Pekerman y Marcelo Gallardo. En ambos casos, la palabra de Menotti será clave para convencerlos de tomar el cargo, lo mismo que para decidir a Lionel Messi a romper su silencio post Rusia 2018 y volver a ponerse la camiseta celeste y blanca.

Lo de Pekerman tiene más fuerza porque cuenta con afinidad ideológica con Menotti en lo futbolístico y muchos de sus "hijos pródigos", por no decir todos, están hoy ocupando cargos en los distintos seleccionados argentinos, desde el propio Scaloni hasta sus ayudantes Walter Samuel y Roberto Ayala, más Pablo Aimar (sub 17) y Diego Placente (sub 15). La única excepción es Fernando Batista en el sub 20.

Un proceso a diez años

Tapia viene insistiendo desde mediados del año pasado, más precisamente desde la finalización de Rusia 2018, de un nuevo proceso de selecciones nacionales "a diez años", y hasta hoy nunca se había advertido cual era el rumbo ni la filosofía futbolística que se iba a implementar.

De hecho, tanto Martino como Bauza y hasta el propio Sampaoli coincidieron en afirmar que el "estilo de la selección argentina depende del técnico que esté al frente", y en este sentido eso fue pendulando con cada período mundialista, de Menotti a Bilardo, para volver al principio con Alfio Basile, y más tarde en el tiempo pasar de Sabella a Martino. Por lo menos ahora, con Menotti, no habrá dudas respecto de la filosofía de juego que va a bajar hacia los distintos seleccionados. Después de tanta incertidumbre y oscuridad, hoy la AFA empezó a mostrar que hay luz en el fondo del túnel.