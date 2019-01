El Club Jorge Newbery y sus 106 años de gloria

Ayer el Club Jorge Newbery cumplió 106 años. La institución presidida por el Dr. Lautaro Mazzutti procederá a festejar tan magno acontecimiento con fecha de determinar.

Corría el año 1912 y un grupo de jóvenes entusiastas decide crear un Club que llamaría “ porteño “ y que luego sería la génesis del hoy Club J. Newbery, cuyo nombre es en homenaje, en vida, a un cabal deportista como era Jorge Newbery. La primera comisión directiva se hallaba Tomás Leonard, Miguel Sexton, Bernardo Gallagher; Luis García, Albino Caporaletti, Santiago Mehan y Carlos Mesa.

En el año 1915 se inicia en la práctica del fútbol y consigue su primer campeonato, luego se crea la Liga Deportiva del Oeste y la institución forma parte de ella.

En 1931 tenía su sede en Cabrera y Pellegrini, contando un salón de baile y cancha paleta y dependencias para deportes . En 1939 obtiene su personería Jurídica. El 13 de enero de 1943 se inaugura la sede actual en calle España e Italia, bajo la presidencia del activo directivo Don Maximiliano Patiño. En 1956 se adquieren propiedades y en 1958 se inaugura el natatorio en calle Bernardo de Irigoyen. Luego, en 1972, se inaugura el gimnasio de calle Newbery 263.

Muchos hechos calaron hondo en las páginas de la institución, en los años 1974 y 1975 se interviene en campeonatos Nacional de 1ra división de AFA , recordando esa histórica victoria ante el club River Plate de Capital Federal, Club poblado de figuras que cayó por 1 a 0 en cancha de Sarmiento ante el tesón de un equipo lleno de garra y corazón, ambos campeonatos se disputaron bajo la conducción presidencial de Idelbo "Capi" Voda y Andrés Hankín.

Luego se disputaron otras finales interprovinciales para llegar al mismo objetivo, siendo la suerte esquiva para nuestro Club, no obstante por varios años, siguió Newbery siendo el mejor de la Provincia de Bs. As, ganándola en diferentes oportunidades.

Gracias a los visionarios del ayer, el club pudo desprenderse de propiedades ociosas y construir el Newbery de hoy, así en la actualidad desactivada la pileta de la manzana de la sede social, se llevó toda la actividad deportiva y recreativa al campo de deportes, donde se construyó una hermosa pileta con medidas olímpicas más una pileta para niños, nuevos vestuarios, salón multiuso, parque acorde, secretaría, iluminación, cancha de fútbol, tribuna visitante, riego computarizado, dos canchas de fútbol sintético y un piso de juego que es el asombro de propios y de los equipos adversarios.

El club participó por cinco años en el Argentino B en forma harto decorosa, sin sufrir descenso alguno, y hoy no existiendo más dicho campeonato por decisión del Consejo federal del fútbol Argentino, el club se encuentra preparando para participar por derecho propio el nuevo regional federal amateur.

Desde el año 2103 que se cumplieron 100 años de existencia, se consiguió el Campeonato Regional 6 Ligas (54 equipos), Nocturno 2015, Oficial 2017 y recientemente Oficial 2018 , no obstante esa seguidilla de títulos en poco tiempo , no debemos perder de vista que Newbery tiene 29 campeonatos en su haber.

A nadie escapa que el futuro es lo más difícil de programar en nuestro país, pero nada nos puede evitar el sueño de poseer un campo de entrenamiento amplio y nuevas instalaciones, como un gimnasio de aparatos que tenemos proyectado, y es nuestra firme decisión de ir hacia esos objetivos.

En este aniversario queremos agradecer a todos entusiastas directivos, socios y colaboradores del ayer y de hoy que hicieron y hacen posible ésta hermosa realidad que se llama Club Jorge Newbery de Junín.