Campuzano: "Llego al club más grande de Argentina"

El mediocampista Jorman Campuzano, proveniente de Atlético Nacional de Medellín, se mostró ayer feliz de llegar "al club más grande de la Argentina" antes de sumarse a la concentración del plantel de Boca Juniors en el Sofitel La Reserva de la localidad de Los Cardales.

El colombiano, de 22 años, no dudó en calificar esta transferencia como "el paso más importante" de su carrera, tras iniciarse en Deportivo Pereira y jugar el año pasado en el equipo de Medellín bajo la dirección técnica del argentino Jorge Almirón.

"Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado", dijo al pisar el Aeropuerto Internacional de Ezeiza quien además era pretendido por el Santos de Brasil que dirige Jorge Sampaoli.

Campuzano se trazó "el objetivo de ser campeón de la Copa Libertadores" con el club "xeneize", del que obtuvo referencias a través de su compatriota Mauricio Serna, una emblema de la etapa más ganadora de Boca.

"Con Chicho hablé de la historia que hizo aquí. El Mundo Boca es huevo e inteligencia. Quiero seguir esa trayectoria", anheló el futbolista cafetero, que el año pasado hizo su debut en el seleccionado de su país durante un amistoso con Venezuela.

En el equipo nacional jugó por primera vez junto a Wilmar Barrios, a quien ahora tendrá de compañero en Boca. "Tuve la posibilidad de compartir y aprender de él en la Selección. Sería lindo jugar a su lado", dijo.

Consultado por sus características, Campuzano describió: "Quito muchas pelotas y las entrego bien; anticipo al rival y me entrego al cien por ciento, que es lo más importante".

El colombiano se incorporó ayer mismo al plantel de Boca en Cardales pero no participará de los entrenamientos hasta que se firme su contrato por cuatro temporadas.

Los que llegan y los que se van

El ex Atlético Nacional es uno de los cuatro refuerzos conseguidos hasta el momento por Boca junto al arquero Marcos Díaz, el defensor paraguayo Junior Alonso y el también mediocampista Iván Marcone, que ayer tomó un vuelo desde México para llegar en las próximas horas a Buenos Aires y sumarse a su nuevo club.

Por otra parte, el juvenil defensor Leonardo Balerdi (19 años) emprendió viaje esta tarde rumbo a Alemania para someterse a la revisión médica y firmar contrato con Borussia Dortmund, que pagó 16 millones de euros por su pase.

El zaguero abandonó la concentración del seleccionado argentino sub 20 en Chile y ahora deberá gestionar un permiso para retornar a jugar el Sudamericano de la categoría en ese país entre el 17 de enero y el 10 de febrero.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo espera el miércoles en Chile pero la autorización de la entidad alemana es incierta debido a que Manuel Akanji, uno de los defensor titulares del Dortmund, se lesionó y el técnico Lucien Favre quiere al argentino cuanto antes.