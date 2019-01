"En el fútbol de hoy se corre más de lo que se juega", coinciden los entrenadores

El fútbol siempre ha generado hermosos debates. En la actualidad se viene desarrollando la edición 2018/2019 del clásico Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Disputadas ya tres fechas, el certamen viene dejando partidos entretenidos, regulares, malos y muy malos. En las canchas se habla más de ejercer la presión que de crear juego; pero qué mejor que sean los propios entrenadores quienes analicen el presente de nuestro querido fútbol de Junín.

En principio, el director de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino Filial Junín, Oscar Alberto Tuso, remarcó la importancia de contar con buenos escenarios para la práctica de este deporte. Al respecto, indicó: "El fútbol local está acorde a su infraestructura y lógicamente a la jerarquía de sus jugadores. Hoy veo que hay muchas canchas por mejorar. Hablo de mejorar el campo de juego y el sistema de iluminación, principalmente. Sé que es difícil porque todos los clubes son amateurs pero no tengo dudas que si se mejora la infraestructura también mejorará el juego y los campeonatos".

En diálogo con Democracia, Tuso reconoció que hoy el fútbol "se basa mucho más en lo físico". Además, remarcó que existen presiones externas que lo único que hacen es seguir perjudicando el juego. Sobre este punto, sostuvo: "La violencia tiene que ver con muchos factores, se ha instalado que siempre hay que ganar, cueste lo que cueste, como si un partido fuera de vida o muerte y en realidad no es así. Esto no va más allá de un juego".

Tuso finalizó: "A veces la dirigencia también presiona para que los chicos salgan campeones. A los chicos hay que enseñarles que en este deporte a veces se gana y a veces se pierde. Es más, te diría que son más las veces que se pierde que las que se gana".

"Menottistas" y "Bilardistas"

En la charla con Oscar Tuso también hubo tiempo para un debate que siempre dividió al fútbol argentino: "Menottistas" o "Bilardistas". Ante esta grieta, Tuso dijo: "Creo que es una rivalidad creada más que nada por los periodistas para llenar páginas de diarios. En el juego siempre se busca ganar. Yo creo que no existe esta diferencia, menos en el fútbol local".

"Los equipos y la forma de juego a veces se establecen por el presupuesto. Si vos jugás contra un equipo que tiene el doble o triple del presupuesto que vos tenés, seguramente le vas a jugar de una manera distinta", finalizó el DT y formador de entrenadores.

"Se corre más de lo que se juega"

El entrenador campeón con BAP, Luis Forzano, opinó que "todo influye en el juego". Puntualizó: "Hace un tiempo atrás las canchas no estaban como hoy. Hoy la mayoría están muy buenas. Creo que han mejorado mucho y eso favorece al buen juego".

En cuanto a la calidad de los espectáculos que hoy se ven en las canchas de Junín, dijo: "Hoy se corre mucho más de lo que se juega. Por eso es difícil ver buen juego. Lo físico y lo táctico superan al juego. Hoy es habitual ver a un jugador pasar a un rival y enseguida ese jugar tiene otra vez al rival encima".

"Ante esto los entrenadores simplemente nos tenemos que adaptar. El estilo de un entrenador a veces se define en cuestiones simples, en el trabajo diario. Por ejemplo yo siempre le digo a los chicos que si la van a perder que sea arriesgando, dando pase a un compañero, gambeteando. Pero nunca reventándola", agregó.

Por último, en relación a la grieta entre "Menottistas" y "Bilardistas", Forzano dijo: "Yo no sé si Menotti y Bilardo son los mejores. Es un lindo debate ese. Bielsa es un entrenador muy exitoso también. Yo creo que de cada entrenador se pueden sacar cosas interesantes".

"No hay equipos que hagan una diferencia"

El querido entrenador Oreste Dario "Cuchu" López también fue consultado por este diario para conocer su opinión de la actualidad del fútbol local. Sobre el Nocturno 2018/2019, el actual DT de Defensa consideró: "He visto algunos partidos y la verdad no vi nada fuera de lo común. No hay equipos que hagan una diferencia pero uno supone que los jugadores que han vuelto en algún momento sacarán a relucir sus habilidades".

"Siempre se dice que en el nocturno aumenta el nivel pero eso hasta ahora no lo vi", completó el "Cuchu".

En la charla con el actual DT de Defensa también surgió el tema de la violencia, comportamiento que queda visualizado con el gran número de jugadores expulsados que se registran fechas tras fechas. Al respecto, López opinó: "Las decisiones de los árbitros siempre generar una reacción. Pero yo siempre digo que los partidos se ganan por los errores y las virtudes de los jugadores. Cuando uno gana por el error de un árbitro nunca lo dice pero cuando se pierde por el error del árbitro hacemos un escándalo. No es así".

En sus 17 años de carrera como entrenador, López dirigió en Jorge Newbery, Rivadavia de Junín, River Plate de Junín y Defensa. En todo este tiempo aseguró que los equipos que ha dirigido los formó en base al material que tuvo, detalle que para él no es menor.

"En cada lugar que he dirigido uno hace lo que puede con los jugadores que tiene. Siempre se intenta jugar bien, sobre todo por la gente que va a ver los partidos. Pero está claro que jugar bien no es algo fácil de lograr, a veces sale y otra veces no", completó.

"Se juega al fútbol como se vive"

Fabio Nigro es el actual entrenador de Jorge Newbery. Fue campeón del Torneo Clausura 2018 con el "Aviador" desplegando un gran juego colectivo en la mayoría de los partidos.

En su regreso al fútbol de Junín, Nigro remarcó: "Hoy en día noto que hay más competencia. Siempre ha ocurrido que en el Torneo Nocturno hay muchos jugadores que regresan de jugar a las ligas y eso potencia nuestro torneo de verano. Es una particularidad que siempre ocurrió".

En cuanto a su opinión sobre la actualidad del fútbol local, dijo: "Hay jugadores muy interesantes pero por ahora no veo un equipo que supere ampliamente al resto. Creo que al fútbol se juega como se vive, yo veo que a veces se protesta mucho y eso tiene que ver con que ante un error del árbitro automáticamente pensamos que es intencional, que es a propósito, para perjudicarnos".

Por último, Nigro completó: "En este Nocturno veo que hay buenos jugadores y seguramente se van a dar buenos partidos. Noto mejoras en la parte física también. Ojalá que la gente acompañe porque los clubes necesitan de ese apoyo".