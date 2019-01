El argentino Elizari se suma a los Dorados que dirige Maradona

El mediocampista argentino Fernando Elizari se integró en las últimas horas a las filas de los Dorados de Sinaloa, el club de la segunda división del fútbol de México cuyo director técnico es Diego Armando Maradona.

El volante ofensivo Elizari, de 27 años, que llegó procedente del Johor Darul Takzim, de Malasia, anteriormente jugó en Quilmes (2010), Independiente (2011-2012), San Lorenzo (2013-2014), O'Higgins de Chile (2014-2015) y Defensa y Justicia (2016-2018).

De esta manera, Elizari se erige en la tercera cara nueva entre argentinos, que arriba para la presente temporada luego del defensor Gustavo Canto (ex Ferro y Sarmiento de Junín) y el delantero Fabián Bordagaray (ex Defensa y Justicia, San Lorenzo y River).

Maradona, que comandó una muy buena campaña el semestre pasado en el cual Dorados perdió la final del torneo Apertura 2018 con Atlético San Luis, se unirá al plantel en los próximos días, luego de someterse a distintos exámenes médicos.

Por el momento, el también argentino José María 'Pancho' Martínez (ex DT de Flandria) está a cargo del plantel que debutó con una derrota 0-1 con Celaya en el arranque del torneo Clausura 2019.