Sarmiento juega el primer amistoso

Tres, dos, uno, cero. Comienza la acción. Hoy, desde las 9, Sarmiento recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Federal A) para disputar el primer partido amistoso de la pretemporada.

El equipo de Iván Delfino tendrá en el Estadio "Eva Perón" la primera prueba del 2019 en un encuentro que se jugará a puertas cerradas, frente a un rival de menor jerarquía pero que servirá para ir sumando minutos de fútbol de cara al reinicio del Campeonato de la B Nacional.

Para el encuentro de esta mañana, Sarmiento alinearía con Manuel Vicentini; Luis Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa y Guillermo Sotelo; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.



El resto de los futbolistas que también formarán parte del ensayo, son los arqueros Lautaro Amade, Pablo Fernández y Facundo Daffonchio; los defensores Martín García, Ariel Kippes, Juan Antonini, Facundo Castet, Maximiliano Méndez y Julián Castillo; los volantes, Fermín Antonini, Juan Caviglia, Sergio Quiroga, Gabriel Sanabria y Daniel Garro; y los delanteros Joaquín Vivani, David Depetris, Santiago Rosa y Javier Arias.

Está previsto que sean dos los partidos amistosos, jugando en una primera parte los titulares de ambos conjuntos para dar luego el paso al duelo de suplentes.

Tras el amistoso de hoy, el miércoles 16 Sarmiento visitará a Rosario Central; el sábado 19 también jugará en Rosario pero frente a Newell's Old Boys; y el cuarto amistoso sería en Junín, el 24 de enero frente a Independiente de Chivilcoy.

Cabe recordar que el conjunto de Delfino es el líder de la B Nacional con 29 puntos y en la reanudación del torneo, previsto para el primer fin de semana de febrero, enfrentará a Instituto de Córdoba por la 14ta. fecha.

Para hoy también se espera que el volante sanjuanino Matías Garrido arribe a Junín y se someta a la revisación médica que inicialmente lo transformaría en refuerzo. El habilidoso enganche ya se despidió de Patronato y en las próximas horas llegará para empezar a vestir la camiseta de Sarmiento.

Garrido ya le manifestó al director técnico las intenciones de emigrar y se espera que hoy se convierta en el segundo refuerzo, siendo el primer el lateral izquierdo Guillermo Sotelo (ex Crucero de Misiones).

Temperley ganó en un amistoso

Temperley derrotó ayer por 3-2 a Sportivo Baradero, equipo de la liga local, en un amistoso de preparación jugado en la ciudad bonaerense de Baradero, de cara a la segunda parte de la Primera B Nacional.

Agustín Sosa, Franco Capalbo y Franco Díaz marcaron los goles del "Gasolero", en un encuentro que tuvo dos tiempos de 35 minutos.

La formación que eligió el DT Cristian Aldirico formó con Julián Lucero; Agustín Sosa, Lucas Mulazzi, Pablo Zalazar y Pedro Souto; Franco Capalbo, Darío Salina y Ezequiel Spinella; Franco Díaz, Enzo Salas y Gastón Paredes.

Temperley, que realiza la pretemporada en su estadio, disputará hoy otro amistoso ante Independiente, en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

Además, el "Celeste" concretó la incorporación de Pablo Magnín, proveniente de San Martín de San Juan (Superliga Argentina de Fútbol), quien ayer a la mañana se sumó a los entrenamientos. Magnín, de 28 años, jugó en Unión de Santa Fe, Instituto de Córdoba y San Luis de Quillota de Chile.

Finalmente, Gimnasia y Esgrima de Mendoza podría perder a su goleador, Patricio Cucchi, por un presunto interés de Sampdoria de Italia, según informaron los medios locales.

Alejandro Gagliardi se sumó a Agropecuario

El delantero Alejandro Gagliardi se sumó ayer a Agropecuario, de Carlos Casares, para la segunda parte de la Primera B Nacional.

Gagliardi, con pasos por Instituto, Rosario Central, Unión, Nueva Chicago, All Boys, Monarcas, de México, Patronato y Chacarita, llega desde Santa Tecla (El Salvador) en condición de jugador libre y firmó por 18 meses.

De esta manera el conjunto de Carlos Casares encontró el reemplazante de Juan Manuel Martínez (rescindió su contrato y está en tratativas con Defensa y Justicia), una de las bajas del equipo junto a Emanuel Trípodi (Chacarita) y Eduardo Casais (Chaco For Ever).

Los dirigidos por el uruguayo Felipe De La Riva se rearman con el objetivo de pelear por el título y el ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) o, en caso de no llegar, para entrar en el torneo reducido por el segundo lugar a la máxima categoría.

Brian Guille llega a Defensores de Belgrano

Por su parte Defensores de Belgrano confirmó la contratación del delantero Brian Guille en reemplazo de Ezequiel Aguirre, el goleador del equipo que sufrió la rotura de ligamentos en el último partido del 2018.

Guille tiene 21 años y debutó como profesional en Racing Club, luego recaló en Ramón Santamarina de Tandil y más tarde en Brown de Adrogué, club del que proviene.

El atacante es la tercera cara nueva del "Dragón", ya que antes se incorporaron Maximiliano Ferreira y Michael López.

Además, Arsenal continuará su preparación el jueves 16 contra Midland (Primera C), el domingo 19 frente a Tigre, el miércoles 22 ante el equipo de la Liga de Santa Fe y cerrará el domingo 26 con Chacarita.