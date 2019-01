"Es un gran sueño el que estoy cumpliendo", dijo José Tomino

José Tomino es hijo de Leopoldo y nieto de Don José. Representa la tercera generación de una familia bien futbolera. En la actualidad, el defensor zurdo integra el plantel de la Reserva de River Plate que dirige el "Luigi" Facundo Villalba y que se encuentra realizando la pretemporada en la localidad santafesina de San Jorge.

Este pibe que el jueves cumplirá 20 años ya tuvo en 2018 un paso por la institución millonaria. Después volvió, arrancó el 2019 entrenando en Sarmiento hasta que lo volvieron a llamar y no dudó un segundo en armar el bolso para partir.

Ayer a la tarde, luego de finalizar el segundo entrenamiento, Democracia se contactó con Tomino para hablar de su buen presente, de su pasado y de un futuro repleto de ilusiones.

- Cómo arrancó tu vínculo con River?

- A principios de noviembre me ofrecieron ir a probarme. River quería ver un defensor central, lo consulté con mi familia y tomamos la decisión de ir. Estuve una semana y al parecer cumplí con las expectativas porque a las dos semanas me llamaron. Tuve un período de adaptación de un mes, volví a Sarmiento donde este año arranqué con la pretemporada y hace poquito me volvieron a llamar para integrar el plantel de la reserva para este año.

- ¿Cómo arranca tu historia en el fútbol?

- Yo arranqué de muy chico, en la escuelita del Club Social. Después estuve en La Loba durante un año y medio; y un día me fui a probar a Sarmiento y quedé. Eso fue en el 2009 y desde ese año me quedé en Sarmiento hasta el año pasado.

- ¿Qué significa para vos estar en un club tan grande como River?

- Siempre fui hincha de River. Mi abuelo siempre me lo decía, de ir a probarme. Pero no quería ir porque sí, quería ir con alguna convicción y por suerte eso se dio. Creo que aproveché la oportunidad y hoy en día estoy muy contento de estar en el club más importante del país. Es un gran sueño el que estoy cumpliendo.

- ¿Te queda un poco la espina de no haber jugado en la primera de Sarmiento?

- Puede ser, me queda el sueño de jugar en primera. Pero era consciente que iba a ser difícil. Es algo pendiente pero de todas maneras quiero decir que el club siempre se portó muy bien conmigo. Siento que las puertas del club quedaron abiertas pero bueno, uno nunca sabe lo que le depara el destino. Hoy por hoy estoy en River, muy contento, con un contrato que será a dos años y con muchas ganas de dar lo mejor. Después de estos dos años, si River no me compra se verá qué sucede.

- ¿Cómo fue que el fútbol se haya convertido en una profesión?

- Desde chico siempre me gustó el fútbol. Siempre supe que quería llegar a lo más alto que pudiera. De todas maneras mi familia siempre me inculcó el estudio. De hecho quiero que el fútbol sea mi profesión pero estoy seguro no va a hacer lo único que haga. Quiero estudiar y en ese sentido tengo el ejemplo de mi abuelo que jugó en San Lorenzo y al mismo tiempo estudió medicina. Soy consciente que soy joven y que tengo tiempo. Hoy estoy enfocado en el fútbol, en River, pero sé que voy a estudiar.

- ¿Con qué sueños llegás a River?

- El objetivo inmediato es adaptarme lo más rápido posible y ganar minutos en la Reserva. Después no te voy a negar que el sueño es jugar en el Monumental. Pero bueno, vamos paso a paso. Sé que tengo que trabajar duro, todos los días, para que las cosas puedan cumplirse. Hoy estoy más cómodo porque a la mayoría de los chicos los conozco. De todas maneras siempre uno busca hacer amistades y en ese sentido tengo compañeros muy solidarios.

- ¿Qué compañeros tenés que la "mueven"?

- Benjamín Rollheiser y Matías Moya, juegan de delantero y enganche. La rompen.

- ¿Cuáles son los referentes en tu puesto?

- Sergio Ramos creo que es el mejor a nivel mundial. Después, en el plano local me gusta mucho Javier Pinola. La verdad que uno mirándolo aprende mucho.

- Lo que quieras agregar.

- Nada, agradecer a la gente de Sarmiento que siempre confió en mí, a los compañeros y por sobre todo a mi familia.