River se entrenó en Maldonado y mañana el plantel regresa al país

El plantel de River Plate se entrenó ayer en doble turno en el predio de Solanas, en Uruguay, pero el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo no quedó conforme con el estado de las canchas ubicadas a pocos kilómetros del hotel, que sufrieron el rigor de las tormentas de las últimas horas, lo mismo que el Campus de Maldonado, estadio donde el martes próximo se debe jugar el amistoso ante Nacional.

El Campus quedó muy maltrecho después del seven de rugby de Punta del Este que se desarrolló allí el pasado fin de semana.

Por esta razón, se decidió alterar la programación inicial de la pretemporada y una vez finalizado el segmento físico de la misma, mañana viernes, la delegación emprenderá anticipadamente (iba a hacerlo el martes próximo, después del amistoso con el ex equipo de Marcelo Gallardo) el retorno a Buenos Aires, donde tendrá libre el sábado y volverá a practicar domingo y lunes en el predio River Camp, de Ezeiza, ya trabajando con pelota.

Para el martes a primera hora está previsto que el plantel vuele nuevamente a Uruguay y se traslade otra vez a Maldonado para jugar el mencionado amistoso ante Nacional, aunque el pronóstico no es muy alentador en cuanto al estado en que se encontrará para entonces el terreno de juego de ese escenario con capacidad para 25.000 espectadores, ya que se prevén lluvias durante todo el próximo fin de semana.

A esta decisión se llegó en forma conjunta entre el presidente Rodolfo D'Onofrio y el secretario técnico, Enzo Francéscoli, tras comprobar además que para el ensayo de fútbol previsto para el sábado sobre un piso "normal" para la actividad profesional, solamente quedaba disponible una cancha en el complejo de Solanas que tiene dimensiones mínimas en lo reglamentario, con medidas de 90 metros de largo por 45 de ancho.

De todas maneras, el conjunto "millonario" cumplirá con el amistoso ante Nacional, de Montevideo, del próximo 15 de enero en Maldonado, mediante un viaje relámpago que también servirá para homenajear a Gallardo, quien dirigió al equipo uruguayo en la temporada 2011/2012 y donde fue campeón del torneo local, un año después de consagrarse también con el equipo tricolor como futbolista en el certamen de primera división.

Los posibles refuerzos

En otro orden y en lo que se refiere a los refuerzos, River Plate avanza por estas horas en las negociaciones por el defensor chileno Paulo Díaz, quien milita en el Al-Alhi de Arabia Saudita y en la Argentina jugó para San Lorenzo entre 2016 y 2018. El club árabe y River tienen acordado un préstamo por 18 meses, pero no está definido aún si habrá opción de compra.

A su vez, el club de Núñez presentará una nueva oferta por el volante colombiano Luis Díaz, quien se desempeña en Junior de Colombia. Su llegada está emparentada con la partida de Gonzalo "Pity" Martínez, uno de los héroes en la victoria histórica ante Boca, al Atlanta United de Estados Unidos, flamante campeón de la Major League Soccer.

River Plate, último campeón de la Copa Libertadores, disputará su primer partido oficial del año el 19 de enero cuando reciba a Defensa y Justicia en el "Monumental", por el postergado de la fecha ocho de la Superliga donde reúne 19 puntos con cuatro cotejos menos.

El "millonario" tiene como objetivos la defensa del título en el máximo torneo continental, la tercera Recopa Sudamericana (con el Atlético Paranaense de Brasil como rival) y recuperar terreno perdido en el certamen local, que lidera Racing Club, con 36 puntos.