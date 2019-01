Boca Juniors quiere a Iván Marcone

Boca Juniors realizó una oferta millonaria al Cruz Azul por el mediocampista argentino Iván Marcone, quien fuera dirigido en Arsenal de Sarandí por Gustavo Alfaro, actual entrenador del elenco xeneize", según informó el diario deportivo mexicano Récord.

La información que publicó el periódico afirma que la dirigencia de Boca ofertó ocho millones y medio de dólares por el pase del volante, una de las figuras del equipo que fue subcampeón del último torneo.

Allegados al volante central informaron que éste, a través de su representante, tendría arreglado todo de palabra con el club argentino y que vendría con un contrato de tres años y medio.

También se pudo saber por parte de la dirigencia de Boca que habría ofrecido seis millones de dólares y no 8 millones y medio como dice el diario de México, y que está por solucionarse esa diferencia económica y la forma de parte del pago del club auriazul.

Se supo además que el mismo Gustavo Alfaro se habría comunicado con el jugador, quien tiene a Darío Benedetto como uno de sus mejores amigos, conoce a ambos desde la época de Arsenal.

De todos modos, que primero se haya hablado con el jugador antes que con los dirigentes de Cruz Azul no habría caído bien en los mexicanos, pero se entiende que ésto como lo económico es solucionable, porque el jugador ya le dijo a los directivos mexicanos su interés en jugar en Boca.

Marcone, de 28 años, debutó en primera división en Arsenal con Gustavo Alfaro como entrenador y sería el apuntado por el técnico para reemplazar la inminente partida del uruguayo Nahitan Nández.

Cruz Azul, por su parte, aceptaría la oferta a pesar de perder una pieza importante del equipo, ya que recuperaría el doble de lo que pagó en su momento a Lanús.

Respecto de la salida de Nandez, Cagliari, que ofreció 21 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase, habría cambiado la forma de pago y entregado los avales correspondientes, por lo tanto la operación es muy factible que se haga.

Igualmente, la llegada de Marcone no quita que Boca siga interesado en el volante de Nacional de Medellín, Jorman Campuzano, la transferencia se haría en una suma cercana a los 3 millones y medio de dólares.

Agustín rossi sería arquero de Huracán

La otra novedad del día, más allá de la posible llegada de Marcone, es que habría una charla entre el presidente de Boca, Daniel Angelici, y su par de Huracán, Alejandro Nadur, por el interés del club de Parque de los Patricios por el arquero Agustín Rossi, a quien el xeneize, de cederlo, lo haría a préstamo.

Es que los dirigentes y el recientemente desginado director deportivo, Nicolás Burdisso, siguen confiando en las cualidades del joven guardavallas, de 23 años.

De irse Rossi, estarían las puertas abiertas para Marcos Díaz, quien no renovó contrato con el "Globo" y de quien el propio Angelici declaró que es un jugador que le interesa.

En tanto, se produjo un intervalo entre los dirigentes del Borussia Dortmund de Alemania y Boca por juvenil defensor Leonardo Balerdi.

Anteanoche estuvieron reunidos y ambas partes piensan que finalmente el pase se haría, pero la semana próxima se reunirán nuevamente para finalizar la operación.

En cuanto al posible reemplazante de Balerdi, ya no será José Palomino, porque el defensor de 29 años, ex San Lorenzo, fue ayer declarado intransferible por el Atalanta, de Italia, dueño de su pase. Boca había ofrecido 7.000.000 de dólares por el también ex Argentinos Juniors, cuya cláusula de rescisión es de 10.000.000.

Y por contrapartida la dirigencia boquense rechazó una oferta de 20.000.000 de dólares que otro club italiano, Nápoli, realizó por el juvenil Agustín Almendra, quien actualmente está practicando con el seleccionado argentino que disputará el torneo Sudamericano Sub-20.

Entrenamiento de fútbol en Los cardales

Por otra parte, Boca se entrenó ayer desde las 9 en la parte física en medio de la pretemporada en el Complejo del Hotel Sofitel de Cardales y, por la tarde, hicieron un entrenamiento de fútbol en el que Alfaro paró el siguiente equipo: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Mas; Pablo Pérez y Wilmar Barrios; Sebastián Villa, Carlos Tevez y Cristian Pavón; con Darío Benedetto como único punta.

Los dos hechos que llamaron la atención de la tarde fueron que Pablo Pérez participó de los once jugadores aparentemente titulares, porque Nández no hizo el trabajo táctico, lo que acrecienta las chances de que abandone el club, y que Tevez anunció que al irse del club el colombiano Edwin Cardona, durante este año él será quien utilice la camiseta número 10.

En tanto, hoy la práctica también será en doble turno y al mediodía hablará el entrenador Gustavo Alfaro, en conferencia de prensa.

El primer amistoso de Boca será el 16 de este mes ante Unión, de Santa Fe, en Mar del Plata, y el 20 jugará ante Aldosivi en la misma ciudad, previo a la renudación de la Superliga de Primera División, en la cual Boca Jrs. visitará a Newell´s Old Boys de Rosario.