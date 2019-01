El CAVB y Jorge Newbery se van a enfrentar en el debut

Se confeccionó en el Consejo Federal de Fútbol el programa de encuentros de las distintas zonas del Torneo Regional Amateur 2019, en el que van a participar -integrando la zona "2" de la Región Pampeana Norte-, tres elencos de la Liga Deportiva del Oeste de Junín, a partir del domingo 27 de enero.

Se trata de Jorge Newbery y Villa Belgrano de nuestra ciudad, y de Rivadavia de Lincoln (afiliado a la LDO), quienes compartirán el grupo con Viamonte FC (Liga Toldense); El Linqueño (Liga Amateur de Deportes de Lincoln) y Colonial de Ferré (Liga de General Arenales).

Por la primera fecha, se medirán el venidero 27 los equipos de Villa Belgrano vs. Jorge Newbery; Rivadavia (L) vs. Colonial de Ferré y Viamonte FC ante El Linqueño.

El 3 de febrero, por la segunda jornada, confrontarán Jorge Newbery vs. El Linqueño; Colonial (F) vs. Villa Belgrano y Rivadavia (L) ante Viamonte FC.

El domingo 10/2, Viamonte FC recibirá a Jorge Newbery; El Linqueño espera a Colonial de Ferré y Villa Belgrano será anfitrión de Rivadavia de Lincoln, por la tercera fecha.

El 17/2, Villa recibrá a Viamonte FC; Rivadavia de Lincoln y El Linqueño reeditarán el clásico local, en cancha de los albirrojos; y Colonial será local en Ferré, ante Jorge Newbery de nuestra ciudad.

Cerrando la primera rueda, el domingo 24 de febrero jugarán aquí por la quinta fecha Jorge Newbery vs. Rivadavia de Lincoln; El Linqueño recibirá a Villa Belgrano; y Vamonte FC espera a Colonial de Ferré.

En la segunda ronda se cambiarán las condiciones de local y visitante y las cinco fechas se jugarán los domingos 3; 10; 17; 24 y 31 del mes de marzo.