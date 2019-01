"A Soldano lo vendieron muy barato", sostuvo el DT Leonardo Madelón

El entrenador de Unión de Santa Fe, Leonardo Madelón, consideró ayer que al delantero Franco Soldano lo vendieron "muy barato" al fútbol griego, durante la pretemporada desarrollada en Mar del Plata.

"A Soldano lo vendieron muy barato", apuntó Madelón en un tono analítico y al mismo tiempo crítico hacia la dirigencia de su club.

El futbolista, de 24 años, estaba cotizado en casi 3.500.000 de dólares aunque emigró a Olympiacos, de Grecia, por poco más de 850 mil dólares.

Además, la CD concretó una cláusula de ingreso extra por si juega el 75 por ciento de los partidos y el equipo entra en la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. En ese caso, Unión recibirá 200 mil dólares, cifra que se incrementará si la institución griega lo vende por encima de 1.700.000 dólares.

"El club tiene que mejorar en capacidad de venta. No doy nombres propios, pero hay que mejorar. Es como producir alfajores, llenar depósitos y no vender", continuó el entrenador ante TyCSports.

Sin embargo, Madelón cambió el foco y reconoció que están buscando reforzar la "zona ofensiva" tras la salida de Soldano pero advirtió que es "complicado encontrar goles" en el mercado de pases.

Por otro lado, el conductor "tatengue" elogió la política de incorporación de su clásico santafesino, Colón, y comentó: "Me sorprendió la llegada de Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez aunque habrá entendido que era este momento. Igual, si lo enfrentamos, buscaremos que no juegue".

Unión está duodécimo en la tabla de posiciones de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con 19 puntos y a cuatro de Aldosivi, último clasificado por el momento a la próxima Copa Sudamericana.

Justamente a la primera participación internacional de la institución santafesina se refirió Madelón, quien destacó: "Tenemos una buena oportunidad de jugar un campeonato internacional y habrá que disfrutarlo, no sabemos cuándo se repetirá".

Su equipo recibirá a Independiente del Valle, de Ecuador, el próximo 20 de marzo y el encuentro de vuelta será 17 de abril.

Por otro lado, Unión jugará dos amistosos en Mar del Plata: el sábado 12 frente al local Aldosivi, y el miércoles 16 ante Boca Juniors, en el estadio mundialista José María Minella.