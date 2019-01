"Si me ofrecen dirigir a la selección lo aceptaría", reconoció Jorge Almirón

El flamante entrenador de San Lorenzo, Jorge Almirón confesó hoy que si le ofrecen dirigir al seleccionado argentino "lo aceptaría, porque sería algo espectacular", al tiempo que juzgó que en "otros tiempos sería impensado que un técnico sin experiencia" como Lionel Scaloni estuviera "a cargo de la selección mayor".

"A todos los entrenadores nos ilusiona dirigir la selección argentina. Acá hay grandes técnicos que tienen mucho recorrido en Europa y no pudieron venir. Por eso se fueron abriendo posibilidades para otros con menos pergaminos. Pero es cierto que en otro momento de la selección sería muy raro que un técnico debutante dirigiera a nuestro seleccionado mayor", apreció Almirón.

"Lo que pasa es que en la AFA se siguen haciendo muchas cosas mal y algunos técnicos como Gerardo Martino se fueron injustamente y con muchos sueldos por cobrar y después otros como Edgardo Bauza estuvieron muy poquito", destacó.

Almirón se encuentra en Porto Alegre al frente de la pretemporada de San Lorenzo y desde allí habló con TyC Sports para remarcar que la "gente que lo eligió a Scaloni seguramente pensará que está haciendo las cosas bien y lo evaluará en la Copa América de Brasil. Pero insisto en que antes algo así era impensado".

"Personalmente digo que si me ofrecen dirigir a la selección lo aceptaría, pero hasta ahora es solamente una ilusión porque nunca me contactaron. Pero si lo hacen sería algo espectacular", enfatizó.

"Por ejemplo Marcelo Gallardo estaba muy enfocado en River y optó por seguir donde estaba y a los de Europa (Diego Simeone y Mauricio Pochettino) les costó mucho llegar allí y prefirieron conservar sus lugares", puntualizó.

Almirón advirtió que estos últimos "tienen roce en Europa y la selección no jugará con equipos de ese continente porque desde allá se generaron su propia competencia con esa Liga que armaron".

"Por eso también hoy los jugadores que estaban en la selección como Sergio Aguero y Ángel Di María, por ejemplo, son de élite y personalmente no tendría en cuenta lo que pasó antes con ellos en la selección, porque en Europa la siguen rompiendo cada fin de semana", precisó.

El presente del "Ciclón"

Posteriormente Almirón, que fue candidateado hasta por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, para constituirse en el reemplazante de Jorge Sampaoli, algo que hoy mismo propuso también el presidente de su ex club, Lanús, Nicolás Russo, le apuntó a su presente como entrenador sanlorencista y al respecto sostuvo que la incorporación del volante Federico Mancuello, por ahora en Cruzeiro, "está cerca".

Mancuello fue dirigido por Almirón en Independiente y también es pretendido por Boca Juniors.

En cuanto al arquero Fernando Monetti, al que dirigió en Lanús y posteriormente lo llevó a Atlético Nacional, de Colombia, desde donde ahora lo trajo a San Lorenzo, avisó que si lo pidió "es para que venga a jugar", una aclaración que realizó a partir de que el guardavallas surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata desplazará al titular, Nicolás Navarro, y postergará al experimentado Sebastián Torrico.

"Lo que pasa es que vamos a afrontar una Copa Libertadores que va a ser muy difícil, pero si me traen los refuerzos que pedí podemos tener un equipo competitivo", apuntó.

"Pero el tema de los refuerzos lo hablo con el presidente, Matías Lammens, y los directivos se encargan después de las tratativas. Por ejemplo los jugadores que llegaron desde Atlético Nacional (los colombianos Gustavo Torres y Raúl Loaiza) no tienen mucho nombre y por eso no le generaron demasiados gastos al club", refirió.

"Torres era suplente y cuando entraba hacía goles, mientras que Loaiza era titular pero se lesionó y lo puse a Jorman Campuzano y la rompió, hasta el punto que fue la gran figura del campeonato en Colombia. Ahora escuché que Boca anda detrás de él", indicó.

Finalmente Almirón reconoció que es "obvio que el hincha de San Lorenzo esté impaciente porque el equipo funcione. Eso es lo que todos queremos y por eso justamente queremos contar cuanto antes con los refuerzos para que nuestra idea de juego empiece a tomar forma", concluyó el técnico que sueña en azul y rojo pero, también, en celeste y blanco.