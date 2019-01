"En Belgrano estoy muy motivado"

El volante Marcelo Meli, recientemente incorporado a Belgrano, de Córdoba, se mostró entusiasmado ayer con la posibilidad de jugar en el equipo "celeste" y salir de la complicada situación que se encuentra respecto de los promedios del descenso, y dijo estar "muy motivado” con esta posibilidad.

El ex jugador de Boca, Colón, Sporting de Lisboa (Portugal), Racing y Vitoria (Brasil) habló en rueda de prensa tras la práctica realizada este lunes. “La verdad que estoy muy contento, el grupo nos recibió muy bien y veo el club muy ordenado, así que solamente estoy esperando para jugar”.

“Recibí un llamado de Diego (Osella) cuando estaba de vacaciones y me motivó mucho venir”, destacó Meli en referencia a la decisión de venir al conjunto "pirata" tras la convocatoria de su entrenador.

La "B" está en zona de descenso, y en ese sentido Meli consideró que “hay que trabajar, meterle a la pretemporada ahora que quedan dos semanas por delante, y después arrancar con todo el torneo”.

“Soy un volante al que le gusta mucho llegar al área y, si se puede, hacer goles”, se definió el mediocampista, a la vez que remarcó que “Belgrano es un club grande”.

Su corto paso por el Vitoria brasileño dejó algunas dudas sobre su salida, y al respecto Meli dijo que "simplemente hubo otra cuestiones. Por eso no pude seguir en Brasil y hoy estoy en Belgrano”, aunque también aceptó que le “hubiese gustado” volver a Racing, dueño de su pase.

Belgrano, que tiene el cuarto peor promedio con 1,083 y está en zona de descenso, volverá a la acción cuando reciba a Unión, de Santa Fe, en su estadio, el domingo 27 de este mes a las 17.10.