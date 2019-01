El mensaje del "Pulga" Rodríguez para despedirse de Atlético Tucumán

El delantero Luis "Pulga" Rodríguez se despidió de Atlético Tucumán con un video en el que agradece al club en el que jugó once años y deseó poder "desplegar el mismo fútbol" en su nuevo destino, Colón de Santa Fe.

"Quería agradecer a todos los hinchas de Atlético que me alentaron y me bancaron siempre y que en los momentos dificiles me entendieron y me apoyaron", comenzó el "Pulga" el video que publicó la cuenta oficial de Twitter del "Decano".

"Hoy me toca partir, elegir un nuevo equipo y tomar un desafío importante para mi vida futbolística. Ojala pueda desplegar lo que hice en Atlético en Santa Fe con Colón", prosiguió el atacante, de 34 años, al confirmar su nuevo destino.

"Para Atlético solo tengo palabras de agradecimiento. Soy lo que soy gracias a la camiseta que vestí por once años", destacó uno de los ídolos más importantes del club tucumano, fundado hace 116 años.

En cuanto a la decisión de cambiar de club, el máximo goleador de la historia del "Decano" confesó que fue "muy difícil" pero que para "equivocarse o no" decidió tomarla.

"Ojalá me entiendan. Deseo que el club siga creciendo como hasta ahora y le pido a la gente que siga apoyando como hasta ahora", concluyó.