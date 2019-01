Origone FC superó a Ambos Mundos y Mariano Moreno empató 1 a 1 ante Defensa Argentina

Anoche se reanudó el Torneo Nocturno 2018/2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el regreso al juego, Origone Fútbol Club le ganó 3 a 2 de visitante a Ambos Mundos y en el Estadio de Mariano Moreno, el local y Defensa Argentina igualaron 1 a 1.

En la cancha del Tricolor la historia de dividió en dos capítulos completamente distintos. En la primera parte hubo una lluvia de goles. El primero en festejar fue Ambos Mundos que con un tanto de Marcos Villegas se puso en ventaja, lo empató Francisco Gavazzi, después nuevamente el local se puso en ventaja por intermedio de Federico Barragán pero antes de que finalicen los 45 iniciales el defensor Jonathan Álvarez marcó en contra para poner el 2 a 2 parcial.

En la segunda parte, Gavazzi volvió a convertir para el Milan de Agustín Roca y a partir de ahí el partido cayó en un pozo. El árbitro Matías Bogado expulsó a cuatro jugadores de Ambos Mundos (Villegas, Illescas, Casco y Corredera) y lo tuvo que terminar antes porque se lesionó Joel Morán y el DT Hugo Castro ya había hecho todos los cambios. Triste final para un encuentro que pintaba bien.

En el estadio de Moreno el partido que se vio tampoco fue tan bueno. El local y Defensa se dedicaron más a pegar y discutir que a divertirse y jugar; y por eso el encuentro fue mediocre. No obstante, Sicuelo marcó de tiro libre un lindo tanto para el Albinegro y a diez del final el que lo empató fue Pablo Lezcano. Fueron expulsados Rodrigo Pacri en el local y Mauricio Muñoz en la visita.

Con estos resultados, Origone alcanzó la cima de las posiciones de la Zona B. No obstante, la tercera fecha continuará hoy con el partido que jugarán Jorge Newbery vs. BAP a partir de las 21.45.

Mañana, siempre desde las 21.45, se medirán Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln; y el viernes se completará la jornada con dos partidos: River Plate (J) vs. Independiente (J) y Deportivo Baigorrita se medirá ante Rivadavia (J).

Cabe recordar que el certamen está dividido en dos zonas, una de seis equipos y la otra de siete. Los primeros cuatros clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una Zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

En la Zona A están Villa Belgrano, Rivadavia (L), River Plate, Rivadavia (J), Independiente y Deportivo Baigorrita; y en la Zona B juegan Mariano Moreno, Ambos Mundos, Jorge Newbery, Sarmiento, BAP, Defensa Argentina y Origone FC.

Se reanuda el torneo femenino

Hoy se reanudará el Torneo Nocturno de Fútbol Femenino, que organiza la Liga Deportiva del Oeste en las categorías Primera y Sub 17 y que lleva el nombre de “Ángel Chiófalo”.

En la cancha de Ambos Mundos se jugarán dos partidos de primera división, a las 20.30, Sarmiento se medirá ante Independiente (J); y a las 22, Rivadavia de Junín se enfrentará a Defensa Argentina.

Luego, el jueves, a las 22, en el estadio de Mariano Moreno se medirán en primera división Villa Belgrano vs. Rivadavia de Lincoln; y a las 20.30, en Sub 17 jugarán Independiente (J) vs. Rivadavia (L).