Tomás Andrade suena en Sarmiento

El mercado de pases de la B Nacional está que arde. Mientras que Sarmiento ya sumó al marcador de punta izquierdo Guillermo Sotelo (ex Crucero del Norte), en las últimas horas comenzó a sonar fuerte el nombre de Tomás Andrade.

El enganche cuyo pase pertenece a River Plate fue cedido a préstamo al Atlético Mineiro de Brasil y al vencer el plazo regresó a la entidad "millonaria" donde el DT Marcelo Gallardo ya confirmó que no lo tendrá en cuenta.

Según pudo averiguar este diario, allegados a la comisión directiva del Verde ya habría mantenido un contacto con el representante de Andrade y en las próximas horas se podría conocer la respuesta. El volante ofensivo ocuparía el lugar de Ariel Cólzera.

También en Agropecuario Argentino de Carlos Casares hay novedades importantes. Es que la dirigencia del club "sojero" quiere sumar al ex delantero del Verde Lucas Passerini. En el conjunto de Casares son optimistas de que el atacante acepte, pero por ahora no hay confirmaciones oficiales. Lo que sí fue oficializado son las bajas de Eduardo Casais (a Chaco For Ever), Juan Manuel Martínez (a Defensa y Justicia) y Emanuel Tripodi.

En la actualidad del mercado de pases, en Almagro se fue Gonzalo Pérez (Bella Vista); y en Arsenal llegó Leandro Garate (Brown de Adrogué).

En Atlético Rafaela llegaron Marcelo Guzmán (Instituto) y Sergio Rodríguez (Independiente Rivadavia); se fueron Pablo Gaitán (Sarmiento de Resistencia), Tomás Bonilla (Atlético San Jorge), Francisco Ortega y Lucas Quiroz (Central Norte-SAL), Santiago Paz (Sp. Ben Hur), Nahuel Speck (Libertad), Darío Gandín (Libertad)

El Club Atlético Brown de Adrogué incorporó a Lucas Campana (Dep Temuco - CHI) y Alexis Vega (SM de Arica - CHI). Se fueron Leandro Garate (Arsenal), Lautaro Mesa, Maximiliano Ferreira (Defensores de Belgrano), Alan Sosa, Leonardo Flores y Braian Guille.



En Chacarita Juniors asumió Patricio Pisano como DT en reemplazo de Jorge Vivaldo. Se fueron Pedro Fernández y Nahuel Menéndez (SM de Tucumán), Nicolás Álvarez, Rodrigo Ayala, Gastón Martínez (Villa Dalmine), Wilson Gómez, Leonardo Baima, Martín Lucero y Francisco Vazzoler. Está cerca de sumar a Emanuel Trípodi (Agropecuario).

En Defensores de Belgrano llegaron Maxi Ferreira (Brown) y Michael López (Banfield); se fueron Pablo Miranda y Diego Dorregaray (Técnico Universitario de Ecuador).

En Deportivo Morón son bajas Gerardo Martínez (Tristán Suárez), Sebastián Martínez (Argentinos Juniors), Abel Casquete, Román Martínez y Matías Pardo (Sol de América).

En Ferro Carril Oeste llegaron Sebastián Olivarez (Belgrano) y Franco Lazzaroni (Sol de América); se alejó Maximiliano Velázquez (Retiro).

En Gimnasia y Esgrima (J) se fueron Matías Di Benedetto (Dep Temuco - CHI) y Diego Auzqui (Gimnasia de Mendoza).

Gimnasia y Esgrima (Mza) sumó a Diego Auzqui (Gimnasia de Jujuy); mientras que se alejaron Sergio López, Gabriel Fernández, Marcos Rivadero y Rodrigo Lugo (Aucas -ECU-).

Al Club Social y Atlético Guillermo Brown llegó Sergio González (San Martín de Tucumán); y se fueron Franco Niell (Quilmes), Diego López (Unión de Sunchales) y Emiliano Agüero.

Independiente Rivadavia sumó a Yair Marín (Temperley) y se fueron Sergio Rodríguez (Atlético Rafaela) y Alejandro Rébola (Mushuc Runa -ECU-).

En Instituto de Córdoba asumió Diego Cagna como DT, en reemplazo de Darío Franco; y también se alejaron los futbolistas Marcelo Guzmán (At Rafaela) y Javier Mendoza.

A Los Andes llegaron Marcos Britez Ojeda (Almirante Brown) y Facundo Silva (Godoy Cruz). Se fueron Lucio Barroca, Lucas Chacana, Johann Díaz, Iván Leszczuk, Maximiliano Quinteros (A Deportes Copiapó de Chile), Federico Rodríguez y Guillermo Sánchez.

En Mitre de Santiago del Estero se fueron Diego Pave (a Guaraní Antonio Franco), Cristian Díaz y Nicolás Sánchez (a Mushuc Runa Sporting Club -ECU-).

En Nueva Chicago se sumó Alejandro Melo (Gimnasia LP); y se alejaron Norberto Palmieri (Oriente Petrolero - BOL) y Alejandro Aranda (Estudiantes).

En Olimpo asumió Marcelo Broggi (DT); se fueron Darío Bonjour (DT), Daniel Ibáñez y Robertino Lanziani. En Platense se alejaron Franco Cabral y Facundo Gómez (a La Serena -CHI-).

En Quilmes se sumaron Alan Alegre (Aldosivi) y Franco Niell (G. Brown); mientras que son bajas Nicolás Ortiz y Erick Ramírez (Vuelven a Gimnasia).

En Ramón Santamarina de Tandil llegó Fernando Telechea (Aldosivi); y son bajas Ángel Prudencio (Talleres RE), Mariano Guerreiro, Martín Palisi, Santiago Chacón, Matías Fantín y Juan García. En la mira: Mariano González (Colón).

En Temperley se fue Yair Marín (Independiente Rivadavia). Y en Villa Dálmine llegó Gastón Martínez (Chacarita); mientras que se fueron Federico Acosta, Claudio Álvarez (América de Cali -COL-), Claudio López y Marcelo Estigarribia.