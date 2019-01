Se reanuda el Nocturno con dos partidos

Hoy se reanudará la edición 2018/19 del Torneo Nocturno que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Será con dos partidos que corresponden a la tercer fecha del certamen.

Desde las 21.45 y con el arbitraje de Matías Bogado, Ambos Mundos recibe en su cancha a Origone Fútbol Club; y en el mismo horario Mariano Moreno será local ante Defensa Argentina con Juan Carlos Del Fueyo como árbitro.

La tercera fecha continuará mañana, con el partido que jugarán Jorge Newbery vs. BAP. El miércoles se medirán Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln; y el viernes se completará la jornada con dos partidos: River Plate (J) vs. Independiente (J) y Deportivo Baigorrita se medirá ante Rivadavia (J).

Cabe recordar que el certamen está dividido en dos zonas, una de seis equipos y la otra de siete. Los primeros cuatros clasificarán a la siguiente fase, donde se cruzarán el primero de una Zona ante el cuarto de la otra y el segundo frente al tercero.

En la Zona A están Villa Belgrano, Rivadavia (L), River Plate, Rivadavia (J), Independiente y Deportivo Baigorrita; y en la Zona B juegan Mariano Moreno, Ambos Mundos, Jorge Newbery, Sarmiento, BAP, Defensa Argentina y Origone FC.

El torneo femenino se reanuda mañana

Mañana se reanudará el Torneo Nocturno de Fútbol Femenino, que organiza la Liga Deportiva del Oeste en las categorías Primera y Sub 17 y que lleva el nombre de “Ángel Chiófalo”.

En la cancha de Ambos Mundos se jugarán dos partidos de primera división, a las 20.30, Sarmiento se medirá ante Independiente (J); y a las 22, Rivadavia de Junín se enfrentará a Defensa Argentina.

Luego, el jueves, a las 22, en el estadio de Mariano Moreno se medirán en primera división Villa Belgrano vs. Rivadavia de Lincoln; y a las 20.30, en Sub 17 jugarán Independiente (J) vs. Rivadavia (L).