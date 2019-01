Batista dejó varias enseñanzas: las cifras millonarias y el uso de las redes sociales

Fernando Batista, entrenador del seleccionado argentino sub 20, entendió que para un futbolista juvenil como Leonardo Balerdi o Agustín Almendra, por quienes ofrecen millones de euros, “es difícil” mantenerse fuera de los rumores ya que nadie “está preparado” para eso y “menos a los 18 años”, a la vez que también advirtió sobre los “cuidados” en el uso de las redes sociales.

“Hay que tratar de hablar con el jugador cuando su nombre está en todos los canales. Es difícil que el chico no tenga la cabeza en eso también. No estamos preparados para eso, y a los 18 años mucho menos. No estamos preparados para el éxito ni para el fracaso. Hay que tener los pies sobre la tierra y si las cosas pasan, por algo será”, explicó en una entrevista con Télam.

“Les dije que estén tranquilos. Los dos están en un club muy importante que los va a respaldar y si se da la posibilidad que la disfruten”, indicó el “Bocha” sobre los casos de los futbolistas de Boca, que están en la órbita de clubes europeos.

El defensor Balerdi tiene una propuesta de 18 millones de euros de Borussia Dortmund de Alemania y el mediocampista Almendra una similar de Napoli de Italia, ambas concretadas en el medio de la preparación para el torneo Sudamericano sub 20 que se jugará en dos semanas en Chile.

Como conductor de un equipo de juveniles, Batista asumió que también debe enfocarse en otros temas al margen del armado del equipo, por caso, la utilización de las redes sociales.

“Tengo un hijo casi de la edad de ellos. Uno se tiene que adaptar a estos tiempos modernos. Ni lo de hoy está bien ni lo de ayer estaba mal o al revés. Hay que ser cuidadosos, sobre todo con las redes”, subrayó.

“Hay tiempo para todo. Para el descanso, para el entrenamiento y para las redes sociales. Mientras sepa usarse soy abierto a eso aunque no me gusta que estén todo el día con el teléfono, prefiero que estén sentados viendo un partido de fútbol”, aceptó.

“Hablo mucho de las redes también por el respeto hacia el compañero. No se usa el teléfono en la mesa ni en los vestuarios porque creo que el diálogo ayuda mucho al crecimiento adentro y afuera de la cancha. Uno trata de que se relacionen con la persona que tienen al lado”, destacó.

Victoria en un amistoso

El seleccionado argentino sub ‘20 venció ayer por 2-0 a Tristán Suárez, equipo que milita en la Primera B, en un encuentro un amistoso preparatorio de cara al Sudamericano de la categoría que comenzará el 17 de enero en Chile.

Los goles los marcaron Gonzalo Maroni (Talleres de Córdoba) y Thiago Almada (Vélez Sarsfield), respectivamente, en un partido que se desarrolló en el predio de la AFA en Ezeiza, dividido en dos tiempos de 45m.

En la etapa inicial, el equipo “albiceleste” formó con Jerónimo Portau (Lautaro Morales); Facundo Mura, Nehuén Pérez, Facundo Medina y Francisco Ortega; Manuel Insaurralde, Santiago Sosa y Aníbal Moreno; Gonzalo Maroni, Maximiliano Romero y Thiago Almada.

Después en el segundo tiempo el DT Fernando Batista alineó a Manuel Roffo; Aaron Barquett, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Elías Pereyra; Agustín Almendra, Fausto Vera y Francesco Lo Celso; Julián Álvarez; Adolfo Gaich y Pedro De La Vega.

Argentina, máximo ganador de la categoría con seis títulos mundiales, debutará el 20 de enero ante Paraguay, en la ciudad de Curicó, por el grupo B que completan Uruguay, Ecuador y Perú.

El debut del equipo “albiceleste” será el domingo 20 de enero a las 17:10 (hora de Argentina), ante Paraguay en el estadio La Granja, de la ciudad de Curicó.