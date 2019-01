Martín Campaña: “No tengo ningún problema con Holan”

El arquero Martín Campaña aseguró que no tiene “ningún problema” con el entrenador de Independiente Ariel Holan, a la vez que indicó que está “orgulloso, feliz y agradecido” de estar en el equipo de Avellaneda.

“Estoy orgulloso, feliz y agradecido de ser jugador de Independiente. Y, además, no tengo ningún problema con Ariel (Holan), todo lo contrario. ¡Jamás me negaría a jugar en el equipo!”, comentó en un mensaje que publicó en su cuenta de la red social Instagram.

De esta manera Campaña, quien es pretendido por el Santos de Brasil por pedido de Jorge Sampaoli, desmintió las versiones que indicaban que tenía una mala relación con el técnico de Independiente.

Además el arquero manifestó que, si bien aún “no hay nada confirmado” acerca de una posible transferencia a otro club, en caso de que llegue una oferta la analizaría si es que le conviene a la entidad y a él.

“Si llegara una oferta que le sirviera al club y a mí, la voy a analizar, pero todavía no hay nada confirmado. Saludos a todos”, expresó el guardavallas.

Intimación china

La salida de Emanuel Gigliotti al Toluca de México parece seguir generando dolores de cabeza para Independiente, porque después de las explosivas declaraciones que apuntaron al entrenador Ariel Holan, ahora el club recibió una intimación por el vencimiento de una cuota del club chino en el que jugó.

Se trata del Lifan del mencionado país asiático que intimó a Independiente porque se venció la última cuota del pase (valuada en unos 300 mil dólares).

Además, en el escrito, la dirigencia del club chino solicita que le blanqueé en cuánto se vendió a Gigliotti a Toluca, porque ellos mantienen una plusvalía del 30 por ciento, que le representaría uno 450 mil dólares.