Maradona fue internado pero horas después recibió el alta

Diego Maradona fue internado ayer en la Clínica Olivos por un sangrado estomacal que se le detecto mientras se sometía a estudios de rutina, pero aproximadamente tres horas después recibió el alta y se dirigió al barrio privado donde vive durante su estadía en Argentina.

A las 19.15, el astro salió del sanatorio en el asiento trasero de una camioneta Mercedes y bajó la ventanilla para mostrarse en buen estado ante toda la guardia periodística que permanecía en el lugar por la inesperada noticia del cuarto del año.

Maradona tenía prevista su concurrencia al centro médico para someterse a un chequeo antes de viajar a México a retomar la dirección técnica de Dorados de Sinaloa, equipo de la Segunda División de ese país.

Mientras se le realizaban los estudios, los médicos detectaron una hemorragia y decidieron su internación provisoria para control.

"Todo perfecto. Se fue a hacer un estudio para que lo acepten en la Federación mexicana para trabajar allá, después de haber arreglado el contrato, y de paso aprovechó para hacerse una endoscopía, que es un estudio que ya tenía previsto por los bypass gástricos que se hizo", explicó su abogado Matías Morla en diálogo con el sitio Diario Show.

"Esta todo perfecto -repitió-. Por ahí le encontraron una pérdida que se sutura pero no le hicieron nada distinto y le encontraron un sangrado que alertó a todo el mundo, pero no. Yo hablé recién y está bien".

Por la mañana, Morla, confirmó que el "Diez" seguirá al frente de Dorados y el mismo club, a través de un comunicado, le dio permiso para reincorporarse más tarde por "razones médicas" cuando ya se conocía su internación.

En efecto, su nuevo ayudante José María Martínez, quien tomó el lugar que ocupaba el ex arquero Luis Islas, será el encargado de dirigir al equipo en los próximos compromisos de la Liga de Ascenso y la Copa México.

Maradona, que estuvo ayer acompañado por sus hijos Gianinna, Diego Junior y Jana, retornó a su casa del exclusivo barrio de Nordelta, donde hoy se realizará el bautismo de su nieto Diego Matías.

Mientras permanezca en Argentina, Dorados de Culiacán debutará en el torneo Clausura del Ascenso MX en un partido ante Atlético Celaya previsto para el domingo próximo.

Cuatro días más tarde, "El Gran Pez" se enfrentará con Atlético Zacatepec por la Copa México y el miércoles 16 se medirá con Querétaro por el mismo torneo, probablemente ya con el "Diez" en el banco de suplentes.

Maradona llegó al club de la ciudad de Culiacán en septiembre pasado y logró clasificarlo a la final del torneo Apertura del Ascenso MX, que perdió con San Luis.

"A los estúpidos de siempre les digo que estoy perfecto"

Diego Maradona aclaró que "no pasó nada" durante su breve internación en la Clínica Olivos y aseguró que se encuentra en "perfecto" estado para "los estúpidos de siempre" que especulan con su salud.

"Entré a la clínica con 58 años y salí con 50", bromeó en diálogo con radio La Red para graficar su sentir en una jornada de rumores por su estadía por unas horas en el centro médico. "Los boludos son como las hormigas, están en todos lados", aseguró con su sello para desmentir cualquier versión.

Maradona explicó que concurrió a la clínica para hacerse unas "resonancias" en sus rodillas y para cumplir con unos estudios médicos exigidos por la Federación Mexicana de Fútbol por su continuidad en el club Dorados de Sinaloa.

Durante los exámenes los médicos detectaron un pequeño sangrado estomacal y lo dejaron internado unas horas por control. "No pasó nada", relativizó.

También habló de México, la selección, Boca, Messi y Macri

Aclarada su situación de salud, Diego respondió preguntas variadas sobre su actualidad en México, el seleccionado argentino, Boca y su relación con Lionel Messi.

"Ahora voy por mi revancha en Dorados. El dueño del club es un joven de 30 años, un pibe emprendedor, multimillonario, maradoneano... Está orgulloso de que yo haya dicho que no a un par de ofertas que tuvo en el mismo fútbol mexicano", afirmó.

"Vuelvo a Dorados pero cambio el cuerpo técnico. (Luis) Islas ya tomará vuelo solo. Seguramente mi hermano se sumará", abundó.

Sobre el seleccionado argentino pidió que "tomen el comando (Daniel) Angelici y (Rodolfo) D'Onofrio", presidentes de Boca y River, respectivamente.

"De (Claudio) Tapia no quiero hablar más porque a mí ya me traicionó, que siga haciendo todas las cagadas que está haciendo".

Luego, respaldó la llegada del director técnico Gustavo Alfaro a Boca, consideró que "fue un acierto" de Angelici. "Me parece bárbaro que lo hayan elegido, es lo máximo que tiene el fútbol argentino para Boca, no hay otro más capacitado y con más sabiduría que Alfaro. Le deseo toda la suerte del mundo", elogió.

A Messi le declaró todo su cariño "desde el corazón" y desafió a quienes quieran hacerlo pelear con el astro de Barcelona a "que la sigan chupando".

Finalmente, cuando se le pidió un deseo para el año que recién comienza, no dudó: "Lo único que le pido a Dios es que se vaya (el presidente) Macri".