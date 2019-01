El volante Franco Mussis, flamante refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata aseguró ayer que «el compromiso" que tiene con el club "es muy grande» de cara al último tramo de la Superliga Argentina de Futbol (SAF).

"Influyó el sentimiento que tengo con el club, el compromiso que tengo con Gimnasia es muy grande», sostuvo Musis sobre su regreso a la institución que lo formó y de la cual es manifiesto simpatizante, durante la conferencia de prensa que ofreció en el predio deportivo de Estancia Chica, donde fue presentado como primer refuerzo para el entrenador Pedro Troglio.

Este es el segundo ciclo del volante surgido en las divisiones inferiores del club donde jugó 77 partidos, desde su debut el 15 de abril del 2012 en la B Nacional e integrar el equipo que logró el ascenso en el 2013, hasta mediados del 2014 cuando fue transferido al fútbol europeo.

Así, tras un breve paso por Copenhague, de Bélgica, y Genoa, de Italia, arribó en 2015 a San Lorenzo hasta finales de 2018, club donde no renovó su contrato, y regresó al club de la mano de Pedro Troglio, el entrenador que lo hizo debutar en primera división.

"Voy a dejar la vida por esta camiseta y por mis compañeros, que son hermanos. Hay que estar unidos. A mí, la gota de sudor me la van a sacar hasta lo último", dijo Mussis, tras destacar la predisposición de la comisión directiva para acordar su regreso y volver a ser parte del plantel tripero tras más de cinco años de ausencia.

De esta manera, el futbolista, de 26 años, continuará su carrera deportiva en Gimnasia por los próximos 18 meses, aunque en el contrato se destaca una cláusula de rescisión a los seis meses, que solo se hará efectiva en caso de una posible transferencia al fútbol extranjero.

En tanto, consultado sobre la difícil situación que vive el club con los promedios, expresó: "el objetivo es mantener la categoría, pero también hay que apuntar a más. El club está creciendo a pasos agigantados".

Por otra parte, fuentes del club confirmaron ayer que están avanzadas las negociaciones por Gianluca Simeone, el segundo hijo del «Cholo» quien podría llegar a préstamo desde River Plate.

El mediocampista ofensivo, de 20 años, jugó el último año en Unión La Calera, de Chile, donde no tuvo la continuidad que deseaba, y llegaría a préstamo por un año y con opción de compra.