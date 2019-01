Sarmiento se entrenó en doble turno y ya se prepara para jugar el primer amistoso

Sarmiento realizó ayer el segundo día de la pretemporada, de cara al reinicio del Campeonato de la B Nacional. El líder del certamen ya sumó una incorporación y confirmó cuatro amistosos de preparación con la idea de llegar a punto a la reanudación del torneo donde enfrentará a Instituto de Córdoba por la 14ta. fecha.

Ayer, el plantel retomó el trabajo en doble turno con la presencia del lateral por izquierda Guillermo Sotelo, incorporación que llegó desde Crucero del Norte de Misiones (Federal A), mientras que el entrenador habría pedido dos jugadores más para la segunda parte del certamen quienes llegarían la semana entrante.



Sarmiento es el puntero invicto de la categoría con 29 puntos, cuatro más que su escolta Nueva Chicago -un partido menos-, producto de ocho triunfos y cinco empates.

Con respecto a los encuentros de preparación ya confirmados, Sarmiento jugará su primer compromiso el sábado 12 de enero, en el Estadio "Eva Perón", frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Federal A); el miércoles 16 visitará a Rosario Central; mientras que el sábado 19 también jugará en Rosario pero en esta oportunidad frente a Newell's Old Boys. Por último, el cuarto amistoso sería en Junín, el 24 de enero frente a Independiente de Chivilcoy.

Por el momento, al plantel del Verde lo integran los arqueros Manuel Vicentini, Lautaro Amade, Pablo Fernández y Facundo Daffonchio; los defensores Yamil Garnier, Martín García, Ariel Kippes, Lucas Landa, Wilfredo Olivera, Juan Antonini, Facundo Castet, Guillermo Sotelo, Maximiliano Méndez, Julián Castillo y José Tomino; los volantes Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Fermín Antonini, Franco Leys, Juan Caviglia, Sergio Quiroga, Iván Etevenaux, Nicolás Castro, Gabriel Sanabria y Daniel Garro; y los delanteros Joaquín Vivani, Nicolás Miracco, David Depetris, Santiago Rosa, Nicolás Orsini y Javier Arias.

El grupo de futbolistas completará hoy el tercer día de la pretemporada, también en doble turno (a las 8 y a las 18); tendrá el domingo como descanso para continuar el trabajo el lunes.

La actualidad del mercado de pases

En lo que se refiere a los últimos movimiento en el mercado de pases, Nueva Chicago (escolta de Sarmiento) rescindió su vínculo con el mediocampista Norberto Palmieri, que sumó pocos minutos en el último semestre. El entrenador Walter Perazzo pretende sumar un volante por izquierda y un delantero que juegue por afuera.

En otro orden, Arsenal (24 puntos), actualmente tercero en la tabla de posiciones y candidato a pelear el ascenso, se reforzó con el delantero Leandro Garate (ex Tigre y Brown de Adrogué) en lugar del lesionado Juan Manuel García.

El delantero, de 25 años, viene de marcar 3 goles en 27 partidos con la casaca del Tricolor de Adrogué. Comenzó su carrera en Tigre, donde marcó 2 tantos en los 15 juegos que disputó; y también pasó por Deportivo Rincón de Los Sauces.

Por su parte, Ferro ya oficializó sus dos refuerzos. Ambos son defensores y zagueros: Sebastián Olivarez (ex Belgrano) y Franco Lazzaroni (ex Newell’s y Sol de América).

Quilmes (11) incorporó al experimentado Franco Niell para apuntalar la delantera y revertir así el mal comienzo que lo tiene en zona de descenso, junto con Los Andes. Niell, de 35 años, estuvo el semestre anterior en Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde jugó 11 encuentros pero solamente cuatro como titular, y convirtió un gol.

Asume Diego Cagna como DT de Instituto (C)

El plantel de Instituto de Córdoba retomará hoy a las 17 los entrenamientos para encarar la segunda mitad del Campeonato de Primera B Nacional y tendrá por primera vez con el buzo de entrenador a Diego Cagna, quien reemplazó al saliente Darío Franco, desvinculado por no alcanzar los resultados esperados.

La "Gloria" no contará en su regreso a las prácticas con ninguna cara nueva entre sus futbolistas, por lo que los directivos trabajan para lograr cerrar acuerdos con diferentes jugadores que están en carpeta, que serían un arquero y dos defensores.

Los cordobeses tendrán su debut oficial en el año cuando visiten en la primera semana de febrero al líder del torneo, Sarmiento de Junín, por la 14ta. fecha.

Los ahora dirigidos por Cagna sumaron 14 unidades en los 12 encuentros que disputaron y comparten la 18va colocación con Deportivo Morón, quedando por el momento lejos de los puestos de clasificación para disputar un ascenso a la Superliga.