Otros equipos de pretemporada

Varios equipos de la Primera División, como Aldosivi de Mar del Plata, Atlético Tucumán, Banfield, San Martín de San Juan, San Martín de San Juan, Newell s Old Boys y Unión de Santa Fe, comenzaron ayer sus pretemporadas, de cara a la segunda etapa de la Superliga argentina.

Vehemente en sus indicaciones y con el pelo cano y en el centro del campo de juego, Hernán Crespo arrancó su ciclo al frente de Banfield.

El técnico se presentó junto a sus colabadores ante el grupo de 31 jugadores, en el que aún no hubo refuerzos, pero en el que estuvo el delantero Darío Cvitanich, quien está en la órbita de Racing e Independiente.

También hay sondeos de otros clubes por el arquero colombiano Iván Arboleda. El plantel tiene las bajas de Enzo Kalinski, Danilo Ortíz y Michael López.

Por su parte, con la presencia del histórico Maximiliano Rodríguez, primer refuerzo rojinegro, Newell s Old Boys arrancó la pretemporada, que incluyó una extensa charla del entrenador Héctor Bidoglio con los jugadores.

Con 32 futbolistas a disposición del entrenador, la "Lepra" realizó la primera sesión del año en uno de los campos de juego auxiliares del Centro de Entrenamiento "Jorge Griffa", combinando ejercicios físicos y otros con pelota.

La semana culminará con entrenamientos doble turno en el predio, hoy y mañana sábado.

En tanto, sin Franco Soldano, transferido al fútbol griego, Unión de Santa Fe volvió a los entrenamientos con Leonardo Madelón al frente del plantel y sin caras nuevas.

La idea del cuerpo técnico que comanda Madelón es realizar una buena preparación, no solo para la segunda parte de la Superliga, sino también para encarar su participación en la Copa Sudamericana.

Aldosivi, San Martín (SJ) y Atlético Tucumán

El plantel de Aldosivi de Mar del Plata comenzó a trabajar a las órdenes de Gustavo Alvarez, en el predio que tiene en la "Ciudad Feliz".

La primera jornada de trabajo del "tiburón" estuvo enfocada en movimientos de precisión con pelota, además de reacción y resistencia física, con la atenta mirada del preparador físico Silvio Desio.

Antes de comenzar con la actividad los jugadores se sometieron a los estudios médicos correspondientes, a cargo de los responsables del departamento médico del club.

El conjunto verdeamarillo jugará un amistoso el sábado 12 ante Unión de Santa Fe y su presentación en el Fútbol de Verano será en el choque de campeones del domingo 20 de enero ante Boca en el "José Minella"..

San Martín de San Juan, comandado por Rubén Forestello, comenzó la pretemporada en el estadio "Hilario Sánchez" sin caras nuevas, pero con la idea de hacer una segunda parte del torneo que les permita mantenerse en la categoría.

La idea del cuerpo técnico sanjuanino es realizar toda la pretemporada en la provincia, y las únicas dos bajas que tiene el plantel son las partidas de Pablo Aguilar y Pablo Magnín.

Sobre los refuerzos, que si bien aún no se concretó ninguno, están avanzadas las negociaciones para el retorno del delantero Emanuel Dening, y podría regresar al club el delantero colombiano Humberto Osorio.

Atlético Tucumán, el "decano" conducido por Ricardo Zielinski, inició sus trabajos en el Complejo "José Salmoiraghi", sin caras nuevas, aunque casi con seguridad deje el club el delantero Guillermo Acosta.

El proyecto que tiene Zielinski en mente es instalarse en Buenos Aires algunos días y concretar partidos amistosos. Se concentrarán una semana en un hotel de la zona de Puerto Madero, y luego del 19 de este mes, regresarán a la capital tucumana para seguir afinando la preparación de cara al reinicio de la Superliga ante Gimnasia de La Plata, previsto para el sábado 26.