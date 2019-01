Según la Came, retrocedieron casi un 7% las ventas en todo el país

Las ventas minoristas retrocedieron 6,9% en 2018, impulsadas esencialmente por la magra performance en los locales, donde las operaciones tuvieron un declive de 11,2% mientras que en el segmento online mejoraron 3,1%, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Este resultado se dio luego de que, en diciembre, las ventas cayeran 9,9% respecto a igual período de 2017, con lo que las ventas en el sector minorista cayeron durante todos los meses del año pasado.

El informe de Came detalla que las ventas en locales físicos tradicionales tuvieron a lo largo de 2018 un declive del 11,2% anual con todos los grandes rubros relevados en descenso.

En tanto, la modalidad online, que representa el 8% del despacho minorista- subió 3,1%, con 13 ramos en alza y dos sin cambios. Came agregó: "Diciembre fue un período de venta lenta pero constante, con el flujo más masivo concentrado en la semana previa a la Navidad. Si bien esta celebración no fue la mejor, sirvió para levantar la actividad del mes". En diciembre, el 72,1% de los negocios físicos consultados por la entidad Pyme tuvieron bajas anuales en sus ventas, un porcentaje menor al 83,3% de noviembre pasado.