Con fuertes críticas hacia el jugador, Toluca confirmó que no contrata al “Morro” García

El delantero uruguayo Santiago García no jugará en Toluca, que lo había anunciado como refuerzo, y por ahora permanecerá en Godoy Cruz de Mendoza.

Según un comunicado de la institución azteca, los clubes habían llegado a un entendimiento por la operación el 23 de diciembre.

“El acuerdo fue confirmado con el Deportivo Toluca FC por el propio jugador, quien se manifestó agradecido, emocionado e ilusionado y asimismo, se confirmó todo esto con el presidente de Godoy Cruz, José Mansur”, indicó Toluca.

El club manifestó que por “no cumplir con las normas de ética y conducta que marca la institución el jugador no llegará”.

Más allá de lo expresado por el Toluca, García -que ahora es buscado por Estudiantes de La Plata- había dado su consentimiento para irse, pero luego le comunicó a los mexicanos que quería quedarse.

Si bien el “Tomba” ve con buenos ojos una transferencia al “Pincha”, tendrá que convencer al delantero, que en más de una ocasión reconoció que en Mendoza había encontrado una gran comodidad.

El 2 de enero será presentado el nuevo técnico

El ex mediocampista Marcelo Gómez será el próximo entrenador de Godoy Cruz de Mendoza, según oficializó propio club en sus redes sociales, en reemplazo de Diego Dabove, quien se hizo cargo de Argentinos Juniors.

El “negro” Gómez será presentado de manera oficial el próximo 2 de enero en una conferencia de prensa y será la primera experiencia del ex mediocampista de Vélez y River al frente de un plantel profesional en Primera División.

“Bienvenido Marcelo Gómez al club más grande del Oeste argentino”, publicó la institución en su cuenta de Twitter, en la que confirmó su contratación.

Gómez, que trabajaba en la división reserva de Vélez, tendrá como ayudantes de campo a Francisco Ramírez y Hernán Bonvicini, mientras que el preparador físico será Guido Tonson y Pablo Fornasari, como asistente de video.

El equipo tombino comparte el séptimo puesto de la Superliga y también jugará la edición 2019 de la Copa Libertadores, en la que participará en el Grupo C junto a Olimpia (Paraguay), Sporting Cristal (Perú) y la Universidad de Concepción (Chile).