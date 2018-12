Boca rechazó una oferta de 12 millones de euros del Borussia por el juvenil Balerdi

Boca Juniors rechazó ayer la oferta de 12 millones de euros que recibió del Borussia Dortmund por el juvenil Leonardo Balerdi, aunque la chance de que se vaya sigue estando latente.

Según se supo de fuentes vinculadas a la operación, la propuesta fue formal y el club hizo saber que no está dispuesto a desprenderse del defensor de 19 años, que tan solo tiene cinco partidos en primera división.

Sin embargo, como su cláusula de rescisión es de diez millones de la moneda europea, si Balerdi quiere puede ejecutar su salida de manera unilateral.

Esta agencia supo que la intención es irse en buenos términos de la institución y por eso no se descarta que el Borussia incremente el valor de una segunda oferta para ver si Boca cambia su postura, que parece ser intransigente.

Balerdi, que solo disputó 450 minutos en primera división, está citado con la Selección argentina Sub 20 que disputará en enero el Sudamericano de Chile, que otorga cuatro plazas para el Mundial de Polonia, que se disputará entre mayo y junio.

Borussia Dortmund es líder de la liga alemana y viene siguiendo hace un tiempo al futbolista de Boca, al que a pesar de su corta edad, no lo piensa como una apuesta a futuro sino como una realidad para pelear la titularidad.

Mientras, el plantel está de vacaciones y regresará al trabajo el 3 de enero en el complejo Pedro Pompilio, donde se realizarán diversas pruebas médicas, para el día siguiente mudarse a Cardales, donde realizarán la parte más exigente de la pretemporada.

Un día antes, será presentado en conferencia de prensa el flamante entrenador Gustavo Alfaro, quien busca un defensor para suplir la baja de Lisandro Magallán, vendido al Ajax.

En ese sentido, la prioridad es Walter Kannemann, aunque están lejos en los números y compiten contra Flamengo e Independiente para ficharlo.

Además, otro tema a resolver la situación de Nahitan Nandez, quien solicitó a través de su representante ser uno de los mejores pagos del plantel, pero todavía no se llegó a un entendimiento entre las partes.