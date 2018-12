"El 'kun' Agüero no debe quedar afuera del seleccionado argentino"

Leopoldo Jacinto Luque, ex centro delantero de la Selección argentina que logró el título Mundial de 1978, sostuvo que "el 'Kun' (Sergio) Agüero no debe quedar afuera del próximo seleccionado argentino" y analizó semejanzas con su estilo de juego.

"De los delanteros argentinos actuales el que más se asemeja a mi estilo es el 'Kun' porque le gusta salir del área adversaria para jugar y tocar como lo hacía yo, y tampoco es un jugador demasiado rebotero", resaltó el ex goleador de River en diálogo con Télam.

Luque encontró otras características similares en Agüero al señalar que "siempre se mantiene en acecho sin ser un referente de área y también le gusta moverse mucho por todo el frente de ataque".

"Por esas condiciones, al 'Kun' no se lo puede dejar afuera de un seleccionado, al igual que Messi", estimó el "Pulpo", al considerar que "son delanteros importantes y desequilibrantes".

A su criterio, "lo que hay que hacer es contar con un técnico que sepa trabajar, que arme un proyecto para poder llevarlo a cabo con ellos dos juntos. Habrá que esperar para ver si lo puede concretar el nuevo entrenador (Lionel Scaloni), si hace las cosas como corresponde".

En tren de comparaciones, Luque abordó la actualidad del rendimiento irregular y dispar del conjunto albiceleste, con lo que mostró aquel seleccionado campeón del mundo de 1978.

"Todo equipo para alcanzar grandes objetivos, depende más de la conformación de un muy buen grupo humano por sobre las condiciones técnicas de cada integrante", afirmó el ex atacante de Unión, donde se inició en su natal ciudad de Santa Fe.

"Esa formación de grupo es lo que noto que le ha faltado al representativo de nuestro país en los últimos años. Tiene que haber mucho sacrificio, mucha solidaridad entre compañeros, ayudarse mutuamente y no creerse que uno es mejor que el otro", analizó.

El equipo del 78

Al recordar al equipo campeón del Mundial 1978, señaló que eran "todos iguales y cada uno cumplía una función, con algunas figuras como (Ubaldo) Fillol, (Mario) Kempes, que fue el goleador, y Daniel Pasarella. El resto éramos muy buenos acompañantes y nadie se sentía ni más ni menos".

Por eso Luque calificó de "excepcional" lo realizado por el técnico de aquella Selección, César Luis Menotti porque "el Flaco le hacía sentir a todos los jugadores que eran todos iguales, no había figuras para él, a todos los trataba en un mismo nivel", apuntó.

Ese conjunto recibió numerosos reconocimientos en la última década, pero igual Luque -quien vistiera también las camisetas de Rosario Central y Racing- planteó una queja.

"No fuimos tan reconocidos en su momento a nivel popular porque nos involucraron con los militares, cuando hubo un montón que podrían haber dicho la verdad", expresó.

"Porque nosotros nos enterábamos de lo que ellos querían, no de lo que estaba pasando" dijo contrariado y relató que "a la concentración de casi cuatro meses nos llegaban diarios todos los días en los que solo leíamos que había subversión, que detenían a subversivos, pero en ningún lado leímos que había desaparecidos, que estaban haciendo un desastre esos tipos", en referencia a la dictadura militar.

Para ilustrar aquella situación, recordó una frase que a menudo refiere hoy este santafesino de 69 años: "Las jugadas en ataque yo las hacia con Kempes o (Daniel) Bertoni); con (José) Valencia o el Beto (Norberto) Alonso o el Negro (Oscar) Ortíz. Nunca me dieron pases de gol (Jorge Rafael) Videla, ni (Emilio) Massera, ni (Orlando) Agosti. Al contrario, ni los conocíamos", concluyó Luque.