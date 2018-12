"Huracán es mi lugar en el mundo", dijo Mohamed en su nueva vuelta como DT

El "Turco" Antonio Mohamed valoró que Huracán es su "lugar en el mundo" en su presentación como nuevo director técnico en reemplazo de Gustavo Alfaro, que se realizó ayer en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ex delantero dejó inaugurado su cuarto ciclo como entrenador del club en una conferencia que abundó en declaraciones de amor y fidelidad también por parte de los dirigentes.

De hecho, el secretario Fernando Moroni hizo una cita bíblica para hablar del concepto de "hijo pródigo" y acto seguido el presidente Alejandro Nadur anunció el comienzo de "la era de la fidelidad" con su llegada, en una clara crítica hacia Alfaro, que rompió su contrato para firmar con Boca Juniors.

Mohamed recogió el guante y aseveró: "Siempre que tuve la posibilidad de elegir, elegí estar en Huracán. Esta vez no pensaba estar en el club, no porque no quisiera sino porque las cosas estaban encarriladas para otro lado, pero en cuanto vi cómo se movían las fichas del dominó, supe que se iba a dar".

"Nací y voy a morir en Huracán. Tengo compromiso y sentido de pertenencia con el club; también agradecimiento porque me formó como persona. Es un amor incondicional que se transmite de generación en generación. Si eso es lealtad, bienvenido", asumió para diferenciarse de su antecesor.

"Soy feliz en Huracán, amo este club y espero colaborar y dar el máximo para que esta vez el cuento de hadas tenga un buen final", anheló quien además tuvo un ciclo como jugador de Huracán entre 1987 y 1991, con ascenso a Primera en 1990.

El "Turco" informó que su nuevo contrato es por un año y medio, hasta el final del mandato de Nadur y con una cláusula de salida en junio cuando se evaluará "qué es lo mejor para Huracán". Trabajará con Gustavo Lema y Raúl Gordillo como ayudantes de campo y Elvio Paolorroso como preparador físico.

Siempre que tuve la posibilidad de elegir, elegí estar en Huracán. Antonio Mohamed. Flamante DT de Huracán

El plantel

Ya metido de lleno en su tarea, Mohamed dejó en claro su interés por la continuidad del arquero Marcos Díaz, a quien se le vence el contrato el próximo lunes 31 y no tiene previsto renovar.

"Lo traje al club en 2013, es uno de los jugadores más importantes de la historia del club, obvio que me encantaría que siga pero eso lo tiene que definir con los dirigentes. Hay intereses de ambas partes en los que nosotros no podemos hacer nada", explicó.

Luego anunció que "el plantel tendrá retoques mínimos" y que pretende la llegada de "un volante, un delantero y un arquero dependiendo de lo que pase con Marcos".

Mohamed no quiso "hablar de estilos" al momento de exponer su idea futbolística y sí prefirió dejar en claro su intención de "acompañar y potenciar" a un equipo que traía una buena marcha con Alfaro.

"El equipo viene sumando, jugando de una manera y seremos inteligentes. Tocaremos lo justo y necesario. No es común llegar a un club cuando las cosas están bien. No será fácil. No me tocó nunca dirigir a Huracán en Primera (sólo seis partidos) y menos en una Copa Libertadores. Es una forma diferente de entrar y un desafío muy grande", asumió.

Mohamed admitió que Boca lo llamó antes de contratar a Alfaro y se mostró prudente al referirse a su debut, que será nada menos que en el clásico ante San Lorenzo, de visitante, el 20 de enero.

"Falta mucho. Nos toca un lindo arranque de torneo. Es especial jugar el clásico. Lo voy a disfrutar mucho y ojalá podamos ganar en esa cancha, que hace mucho no lo hacemos", dijo por los 17 años sin triunfos de Huracán en el Nuevo Gasómetro.

El "Turco" dirigió en Huracán en los períodos 2005-2006, 2006-2007 y 2013 con una campaña global de 106 partidos, 47 victorias, 24 empates y 35 derrotas. Jugó dos finales por el segundo ascenso, tres promociones y logró el ascenso a primera en 2007.

En Argentina también entrenó a Colón e Independiente; en México a Zacatepec, Morelia, Querétaro, Chiapas, Veracruz, Tijuana, América y Monterrey; y recientemente a Celta de Vigo de España, en lo que fue su primera experiencia en Europa.

Nadur: "Empieza la era de la lealtad"

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, aseguró que con la llegada del nuevo DT Antonio Mohamed "empieza la era de la lealtad" en el club, en una crítica elíptica hacia el antecesor, Gustavo Alfaro, que rompió su contrato para firmar con Boca Juniors.

Nadur aseguró que el "Turco" es un técnico "que inspira" en Parque de los Patricios, por su nacimiento como jugador y sus tres ciclos anteriores como entrenador, todos en la Primera B Nacional.

"Te queremos mucho y te deseamos lo mejor", le confesó el dirigente a Mohamed durante un acto de presentación en el Palacio Tomás Adolfo Ducó.

Nadur, sin nombrarlo, lamentó la salida de Alfaro porque "parecía un buen fin de año para todos los hinchas de Huracán y en un momento determinado todo se complicó".

Hace una semana, el presidente recibió una llamada del entrenador para rescindir un contrato que estaba vigente hasta el 30 de junio próximo frente al interés de Boca.

"Así transitamos toda la gestión desde 2011, pasando buenas y malas, muchas veces con técnicos que decían amar a Huracán", concluyó en referencia al propio Alfaro y a Eduardo Domínguez, que tampoco se fue en buenos términos en septiembre de 2016, meses después de clasificar al equipo a su primera final internacional en la Copa Sudamericana.