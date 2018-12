Rinaudo confirmó que va a jugar en Rosario Central

El volante central y capitán de Gimnasia y Esgrima La Plata, Fabián "Fito" Rinaudo, confirmó que "por el bien del club" continuará su carrera en Rosario Central y sostuvo que "la decisión fue tomada entre todos".

"El club necesita vender y me toca ponerle el cuerpo más que nunca", dijo hoy el mediocampista de 31 años en declaraciones radiales, y agregó: "Estoy dejando mi club, mi casa, mi adolescencia, estoy dejando una vida".

El ahora ex capitán del "Lobo" platense, tras haber rechazado varias ofertas en mercados de pases anteriores, finalmente aceptó el contrato que lo ligará a la entidad de Arroyito por dos años y medio.

De esta manera, Rinaudo, tras 176 partidos, dejará la institución platense.

"Tengo que poner un punto final, al menos momentáneo. Quizá el día de mañana se pueda producir un regreso para retirarme", sostuvo.

Consultados por esta agencia, directivos de Gimnasia confirmaron que hay un principio de acuerdo para la venta de "Fito" Rinaudo en una suma aproximada de 1.270.000 dolares, y que la misma le permitirá al club cubrir deudas importantes y abocarse al mercado de pases con otro respaldo.

En este sentido, informaron que apuntarán a concretar la llegada del volante Franco Mussis, con el pase en su poder, ya que no renovó su contrato con San Lorenzo.

De igual modo, buscarán acordar el regreso del uruguayo Brahian Alemán con el Al-Ettifaq, quien tras un semestre y solo 8 partidos en el fútbol árabe fue declarado prescindible y podría regresar a Gimnasia.