"No pensé que iba a volver", expresó José "Pepe" Sand

El delantero José Sand, de 38 años, aseguró que no pensaba que iba a volver a Lanús, tras firmar su nuevo contrato y ser presentado ayer como nuevo jugador del club "granate" de cara al 2019.

"No pensé que iba a volver. El club necesita de todos", afirmó Sand en la conferencia de prensa en donde fue presentado como nuevo refuerzo del plantel que conduce Luis Zubeldía.

Tras la final de la Copa Libertadores del 2017, Sand se fue al Deportivo Cali de Colombia, en medio de una disputa mediática con el presidente Nicolás Russo, con el que ahora limó asperezas.

Luego de la presentación ante la prensa Sand saltó al campo de juego del "Néstor Pérez Díaz" y con la camiseta puesta, le dijo a los hinchas que quiere ponerse a las órdenes de Luis (Zubeldía) y reconoció que "esto es mucho para mí, porque nunca lo esperé, solo trabajé para ellos".

"Les agradezco de corazón por tomarse este tiempo para venir a saludarme. Saben lo que los quiero", dijo un emocionado "Pepe" Sand ante la gente que se reunió en las tribunas.

Los hinchas cantaron "Ya volvió, Pepe ya volvió...", y el experimentado delantero de 38 años les dijo que "el 3 de enero vamos a empezar a trabajar para sacar esto adelante".

"Estoy contento por volver. Les agradezco a todos de corazón. Yo nunca me quise ir de este club. Siempre quise defender está camiseta hasta retirarme", agregó.

Sand, quien surgió en las divisiones inferiores de River, vivirá su tercera etapa en el club del sur bonaerense, en el que jugó 118 partidos oficiales y convirtió 85 goles en torneos locales.

Una larga trayectoria

Además, el correntino nacido en la ciudad de Bella Vista pasó por clubes como Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza, Vitoria de Brasil, Defensores de Belgrano, Al Aín de Emiratos Arabes Unidos, Deportivo La Coruña de España, Tijuana de México, Racing, Tigre, Argentinos Juniors, Boca Unidos de Corrientes, Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Cali de Colombia.

Por su parte, Nicolás Russo presidente del club "granate" explicó que "cuando asumió Luis (Zubeldía) lo primero que hablamos fue sobre José, y luego que él habló con él y luego yo hablé con él, de manera corta y lo importante es que José quiere lo mejor para Lanús y nosotros lo mejor para él".