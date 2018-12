Se firmó la venta del volante Meza a rayados de Monterrey

La venta de Maximiliano Meza a Rayados de Monterrey fue firmada ayer a la tarde y, de esta manera, se confirmó que el mediocampista ofensivo dejará Independiente.

Si bien los clubes los clubes no brindaron cifras de manera oficial, se pudo averiguar que la operación se hizo en torno a 14.500.000 dólares brutos.

Según reconocieron a esta agencia fuentes vinculadas a la operación, hace varios días existía un entendimiento verbal entre ambas instituciones, pero no se lograban poner de acuerdo con el contrato del futbolista.

Sin embargo, luego de arduas negociaciones el club mexicano hizo un importante esfuerzo económico para que el correntino, de 26 años, firme por cinco temporadas.

Meza, que está de vacaciones, regresará al país para pasar la Navidad junto a sus seres queridos y el 26 de diciembre estará en Monterrey para someterse a la revisión médica y firmar su vínculo.

Rayados lo quiso el libro de pases pasado, pero el futbolista no estaba convencido de marcharse a México, mientras que en esta ocasión enseguida dio el visto bueno.

De esta manera, los clubes comenzaron a negociar de manera silenciosa desde noviembre y el sábado 7 de diciembre, llegaron a un entendimiento de palabra.

Nacido en Corrientes, Meza jugó el Mundial de Rusia 2018 con la Selección argentina y también es parte del nuevo ciclo que conduce Lionel Scaloni.

El futbolista comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima La Plata y, desde su llegada al "Rojo", se convirtió en una pieza fundamental al punto tal que ganó la Copa Sudamericana 2017 ante Flamengo y la Suruga Bank de este año.

Si bien todavía no concretó algún refuerzo, Independiente tiene dos buenas noticias para 2019: los regresos de Alan Franco y Leandro Fernández, ya recuperados de sendas lesiones.

Además, avanzó con el representante de Walter Kannemann con una muy buena propuesta de contrato para el defensor, aunque ahora resta destrabar su salida de Gremio, donde es ídolo. Al ex San Lorenzo también lo pretenden Boca y Flamengo.