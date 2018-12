Los socios de Sarmiento aprobaron los balances del ejercicio 2017-2018

Anoche se realizó una asamblea de socios de Sarmiento donde finalmente quedaron aprobados los balances del ejercicios 2017-2018 presentados por la comisión directiva que preside Fernando Chiófalo.

Entre los datos más salientes, la dirigencia del Verde ratificó que el último año no fue el mejor desde lo financiero y que por eso se tomó la decisión de adquirir dos préstamos que en total superan los dos millones de pesos.

En el detalle, explicaron que uno de los préstamos se consiguió a través de la Asociación Mutual del Club Social y Deportivo Ascensión bajo el monto de 1.500.00 de pesos; y el otro se concretó en el Banco Credicoop y asciende a 640.000 pesos.





Al mismo tiempo, informaron que a las arcas del club también ingresaron 150.000 pesos en virtud del mecanismo de solidaridad por la transferencia del jugador Ramón Abila del club Huracán a Boca Juniors; y también la suma de 141.600 pesos por el mismo concepto respecto al jugador Marcos Torsiglieri por parte de Rosario Central.

Entre los datos negativos, la dirigencia confirmó una abrupta caída en el número de socios. Al respecto, informaron que en último año de 6895 socios se pasó a 4731; y que hay unos 2164 que tienen una deuda de al menos tres meses. Confirmaron además que la venta de plateas anuales no fue la esperada.

No obstante, los socios expresaron su total respaldo a la dirigencia no solo por los logros deportivos sino también por el notable crecimiento institucional que principalmente se percibe en las obras realizadas y en las que también están en plena ejecución como el Centro de Alto de Rendimiento.

En definitiva, en el tramo final del encuentro, la comisión directiva informó que desde lo económico el período comprendido desde el 1° de julio de 2017 al 1° de julio de 2018 finalizó con un superávit de 3.267.528 pesos.