El lateral derecho de Racing Renzo Saravia es pretendido por el Atlético de Madrid

El lateral derecho Renzo Saravia, futbolista del primer equipo del Racing Club, es pretendido por el Atlético de Madrid de España, que estaría dispuesto a desembolsar los quince millones de euros en que está fijada su cláusula de salida.

Según el diario As, Diego Simeone, director técnico del "Colchonero", sigue muy de cerca la actuación del cordobés, quien pasó a convertirse en un jugador inamovible en la formación titular del DT académico Eduardo "Chacho" Coudet, tras una muy buen temporada que lo posicionó como uno de los mejores en su puesto.

Saravia también fue convocado para integrar el seleccionado argentino por el entrenador Lionel Scaloni a partir de la lesión de Gabriel Mercado. Su marca ante el astro brasileño Neymar, en el encuentro ante Brasil, lo puso en la vidriera de clubes europeos.

"Mi idea es seguir creciendo en Racing y en la Selección. No escuché nada sobre ofertas de clubes del exterior, pero sin duda algún día me gustaría jugar en Europa", reveló el natural de Villa María, quien se inició en Belgrano de Córdoba, donde jugó entre 2012 y 2017.

En caso de concretarse la transferencia, el club de Alberdi es el dueño de la mitad del pase, mientras que desde Avellaneda quieren hacer uso de esa opción del 50 por ciento y ofrecerían a cambio al zaguero Sergio Vittor, al enganche uruguayo Rodrigo Amaral y a los delanteros Pablo Cuadra y Brian Mansilla.

A su vez el "Pirata" gestiona el préstamo del mediocampista Marcelo Meli, quien estaba jugando en el Vitória de Brasil hasta que descendió de categoría y rescindió su contrato, regresando a la "Academia".