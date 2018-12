Burdisso: "Tenemos muy claro el perfil del nuevo DT: debe generar confianza e ilusión"

El flamante director deportivo de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, se mostró ayer seguro sobre "el perfil de entrenador" que necesita el club en el actual momento histórico y, sin dar nombres, afirmó que el sucesor de Guillermo Barros Schelotto tendrá que "generar confianza e ilusión" en el hincha.

El ex marcador central, al ser presentado en conferencia de prensa por el presidente del club, Daniel Angelici, consideró "injusto" la especulación sobre nombres puntuales, por lo que no precisó si la lista de aspirante es más extensa de la ya conocida (Néstor Pekerman, Antonio Mohamed y Miguel Ángel Russo).

"No puedo hablar de nombres ni dejar de lado ninguna propuesta, pero tenemos muy en claro el perfil de entrenador que necesitamos. Tiene que ser un técnico que genere confianza e ilusión", contestó en sus primeras palabras como dirigente de Boca.

Burdisso, de 37 años, retirado de la actividad profesional en octubre pasado, aceptó que la elección del nuevo entrenador boquense estará condicionada por "el resultado de la final" de la Copa Libertadores perdida ante River Plate en Madrid.

"Es lógico que las condiciones hayan cambiado, tenemos que generar la misma ilusión que teníamos hace tres semanas", asumió Burdisso, que trabajará junto a su ex compañero en Boca Aníbal Matellán como secretario técnico.

El ex defensor del seleccionado argentino, mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, hizo hincapié en mostrarse seguro en su discurso, acaso para generar empatía en el golpeado pueblo "xeneize".

"Sabemos lo que queremos, donde queremos llegar y estamos trabajando para eso", contestó cuando se le preguntó si ya había gestiones por algún director técnico. "Entiendo el momento del club, de los futbolistas y del hincha", dijo cuándo se lo interrogó por la característica del sucesor de Barros Schelotto.

Burdisso firmó contrato por dos años y confesó que su regreso a Boca le genera "emociones muy fuertes" porque era algo "esperado hace mucho tiempo".

El ex defensor marchó a Italia en 2004 y desde entonces completó allí toda su carrera profesional como futbolista de Inter de Milán, Roma, Genoa y Torino. Pese al largo desarraigo, aclaró: "Nunca dejé de ver el campeonato argentino ni de informarme".

Pero no quiso profundizar en una opinión sobre el actual plantel de Boca. "No me parece justo hacerlo ahora, es un plantel que fue planificado por un entrenador y que dio resultado y alegrías".

Burdisso jugó cinco años en Boca con notable éxito: fue campeón de tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2003), de dos Intercontinentales (2000 y 2003) y dos torneos locales (Apertura 2000 y 2003), todos al mando de Carlos Bianchi como técnico.