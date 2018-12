Triplete y brillante actuación de Messi en la goleada del líder Barcelona sobre el Levante

El Barcelona goleó 5-0 al Levante, con un triplete y una gran actuación de Lionel Messi, ayer domingo en la 16ª jornada liguera, manteniéndose líder en solitario del campeonato, por delante del Sevilla, que venció 2-0 en su campo al Girona.

Luis Suárez abrió el marcador aprovechando un pase de Leo Messi (35), antes de que el argentino hiciera el 2-0 (43) tras una gran galopada y repitiera aprovechando un pase desde la izquierda (47).

Messi, que hizo el 4-0 con un tiro a bocajarro (60) y dio la asistencia para que Piqué hiciera el 5-0 (87), marcó la diferencia en un partido en el que el Barcelona mejoró en la segunda parte y en el que Levante acabó con diez por la expulsión del uruguayo Erick Cabaco, tras una dura entrada sobre Dembélé (76).

Los azulgranas sufrieron de inicio en los rápidos contraataques del Levante, que vio como Emmanuel Boateng estrelló un balón en larguero que rebotó hacia fuera (33).

Messi desatasca al Barça

Sin intensidad ni velocidad, el Barcelona no acaba de crear auténtico peligro hasta que Messi se fue de un lado a otro para poner un centro al área, donde apareció Luis Suárez para hacer el 1-0 (35).

El argentino volvió a aparecer antes del descanso para hacer el 2-0 tras una gran galopada (43). A la vuelta del descanso, apoyado en la ventaja en el marcador y en la entrada de Arthur por Vermaelen (52), el Barça empezó a jugar más tranquilo y a crear más, llegando con más peligro.

Messi amplió su cuenta rematando en boca de gol un pase desde la izquierda de Jordi Alba (47), antes de rematar un centro de Arturo Vidal para hacer el 4-0 (60).

Con su triplete, el capitán azulgrana, que el martes recibirá la Bota de Oro 2018, encabeza en solitario la clasificación de goleadores de la Liga con 14 tantos.

Pese a la lluvia de goles, el Levante no se descompuso y mantuvo su juego, buscando hacer daño a la contra, pero finalmente no encontrar portería.

La victoria deja al Barcelona líder en solitario de la Liga, a tres puntos del Sevilla, que este domingo ganó 2-0 al Girona, con goles del argentino Éver Banega (55) y de Pablo Sarabia (64).

El Sevilla no falla

El Sevilla mejoró en la segunda parte tras aguantar los primeros 45 minutos apoyado en la buena actuación del portero checo del Sevilla, Tomas Vaclik.

"En la primera parte han estado muy bien, han apretado mucho y han tenido buenas llegadas, a lo que Tomas ha estado espléndido", dijo el técnico sevillista Pablo Machín, tras el partido, añadiendo que "en la segunda mitad sí que hemos sido superiores". El Girona empezó presionando, pero poco a poco el Sevilla se fue estirando y a la media hora Pablo Sarabia remataba un balón que sacó con el pie el portero del Girona, Gorka Iraizoz, uno de los héroes de su equipo (30).

Tras la pausa, el Sevilla dio un paso adelante haciéndose con las riendas del partido con un juego rápido y vertical apoyado en las llegadas del portugués André Silva y Sarabia.

En una de las internadas de Silva, el portugués fue derribado en el área en una acción sancionada con penal, que transformó Banega (55).

Con el Girona dedicado a achicar balones, Sarabia pasó al francés Wissam Ben Yedder, que le devolvió el balón en el punto de penal, para que el español sacara un remate que supuso el 2- 0 (64) y la puntilla para el Girona.

La victoria permitió al Sevilla igualar a puntos en la clasificación con el Atlético de Madrid, que el sábado ganó 3-2 al Valladolid, y superar al Real Madrid en la tabla clasificatoria.

El equipo merengue, que ayer domingo viajó a Emiratos Árabes Unidos para jugar el Mundial de Clubes, ganó 1-0 al Rayo Vallecano.